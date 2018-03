Lucian Sova a inceput cu dreptul! A numit un bisnitar la conducerea CFR Calatori

Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, parca a fost pus expre la conducere ca sa distruga CFR Calatori. Dupa scandalul provocat de anuntul conform caruia ministerul intentioneaza sa inchida 100 de rute ale CFR pentru calatori, iata ca acum produce o gafa de proportii.

Asta daca este vorba despre o gafa si nu despre un act deliberat, executat cu rea credinta. Lucian Sova l-a numit sef la CFR calatori pe Leon Bărbulescu, anchetat la greu de procurori pentru achizitii cu spagi si comisioane mascate, cu un mandat de patru luni pentru functia de director general al companiei. Asta dupa ce timp de trei ani CFR calatori a fost condusa de o alta catastrofa, Iosif Szentes.

Alături de alți directori ai companiei, Leon Bărbulescu a fost cercetat într-un dosar privind achiziția de locomotive la suprapreț de către CFR Călători. Bărbulescu era la momentul cercetării sale de catre procurori director de achiziții al companiei. Anchetatorii au sustinut in dosar că reprezentanţi din conducerea companiei au cumpărat din Germania - prin intermediul firmelor Activ Invest şi Remarul deținute de omul de afaceri Călin Mitică - şase locomotive la mâna a doua.

Cumpărate cu 120.000 de euro bucata, locomotivele au fost ulterior vândute către CFR Călători cu 1,9 milioane de euro fiecare, deci la un preţ de 16 ori mai mare decât cel de achiziţie. De unde au rezultat spagi si comisioane uriase. Dosarul a fost musamalizat, existand suspiciuni de mita si la nivelul anchetatorilor care au renuntat la rechizitoriu, blocand ancheta, ceea ce a provocat la vremea aceea un scandal de presa.

De profesie inginer, Leon Barbulescu are o cariera de 36 de ani in domeniul feroviar, ultima functie detinuta fiind cea de Director Proiecte Contracte in cadrul S.C. Electrificare CFR S.A. De asemenea, in perioada 1990-2013 a mai ocupat diferite functii de conducere in cadrul CFR Calatori, iar intre 2013-2014 a fost Director Coordonator Proiecte Europene, Director General Adjunct Proiecte Europene si Director Achizitii Contracte in cadrul CNCF CFR SA.