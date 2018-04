Lunea Mare. Traditii si obiceiuri. Ce NU ai voie sa faci

Crestinii intra luni in Saptamana Patimilor. Este ultima saptamana grea de post, pana la Invierea Domnului. Incepe o saptamana de pocainta, in care crestinii incearca indreptare duhovniceasca, pentru a primi cu bucurie cea mai mare sarbatoare crestina.

Tot in Saptamana Patimilor incep si deniile, iar credinciosii merg la biserica pentru a se ruga. In Lunea Mare se face in biserica pomenirea lui Iosif, fiul patriarhului Iacob si a smochinului neroditor. In LUNEA MARE din SAPTAMANA PATIMILOR se citeste istoria lui Iosif cel preafrumos, patriarhul din Vechiul Testament in care Biserica a vazut preinchipuirea lui Hristos.

Acasa, femeile incep curatenia generala. Gospodinele scot afara toate lucrurile, le aerisesc. Toata casa trebuie sa fie curata de Invierea Domnului. De asemenea, se varuieste si se spala totul. „Sa nu te prinda Pastele in necuratenie, ca te blesteama casa!" Pana miercuri, inclusiv, sunt permise muncile in camp. Dupa aceasta zi barbatii trebaluiesc pe langa casa, ajutandu-si nevestele la treburile gospodaresti.