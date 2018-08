Macabru! O tanara de doar 21 de ani a fost descoperita fara suflare in apropierea unui rau

Cadavrul unei tinere de 21 ani a fost gasit marti seara in apropierea raului Bistrita Ardeleana, in cartierul Viisoara din municipiul Bistrita, cauza decesului urmand sa fie stabilita in urma necropsiei. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, Diana Pintea, anchetatorii spun ca nu ar fi vorba despre o crima.

"Politia a fost sesizata despre faptul ca s-ar fi gasit un cadavru in Viisoara, in apropierea raului Bistrita. La fata locului s-a deplasat echipa operativa, care, in cadrul verificarilor, a stabilit ca este vorba despre o tanara de 21 ani, din Viisoara. In continuare, politistii de la Investigatii Criminale efectueaza cercetari pentru stabilirea imprejurarilor care au dus la decesul tinerei. Nu sunt suspiciuni, in acest moment, de omor", a declarat Diana Pintea. Chiar daca fata nu a mai fost vazuta de catre familie si vecini de cateva zile, nimeni nu a sesizat politia cu privire la disparitia ei. Tanara decedata locuieste intr-unul din blocurile sociale construite de Primaria Bistrita in cartierul Viisoara.