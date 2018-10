Mafia italiana Camorra ofera mii de euro pentru uciderea acestui caine! Ce paguba a putut sa le provoace

Mafia napoletana, Camorra, a pus recompensa pe capul unui Jack Russell. Camorra, celebra mafie din Napoli, a ordonat uciderea cainelui Pocho, un Jack Russell dresat sa miroasa drogurile traficantilor italieni.

Potrivit presei din Italia, cainele in varsta de 9 ani este tinta numarul a mafiotilor din Camorra, una din cele mai mari familii de mafioti din lume ce are ca principal obiect de activitate traficul cu drogurile. The Times scrie ca Pocho a descoperit cu nasul sau fin peste 2 tone de substante ilegale in cariera sa de la politia din Napoli. In aceste conditii, cainele este considerat una din cele mai mari amenintari la adresa operatiunilor de trafic de droguri, iar mafiotii il vor lichidat.