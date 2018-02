Mai multe scoli, inchise din cauza ninsorilor. Judetele unde cursurile au fost suspendate

Luni si marti, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Dolj si Ilfov, respectiv in Capitala, potrivit unui anunt al Ministerului Educatiei Nationale.

Cursuri suspendate in judetele Dolj, Ilfov, Constanta, Giurgiu si Bucuresti / Ministerul Educatiei: Orele vor fi recuperate dupa calendarul stabilit de fiecare unitate de invatamant, cu aprobarea inspectoratelor scolare.

Si in judetul Constanta, cursurile vor fi suspendate integral in ziua de luni, 26 februarie.

In municipiul si in judetul Giurgiu, cursurile sunt suspendate atat luni, 26 februarie, cat si marti, 27 februarie, cu exceptia gradinitelor cu program prelungit din municipiul Giurgiu.

Informatiile au fost comunicate Ministerului Educatiei de inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB).

Municipiul Bucuresti si judetele Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea intra luni dimineata, la ora 10:00, sub Cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si vizibilitate scazuta.

Potrivit meteorologilor, in intervalul 26 februarie, ora 10:00 - 27 februarie, ora 14:00, in zonele mentionate se vor semnala intensificari sustinute ale vantului, temporar ninsori puternic viscolite si vizibilitate scazuta. Vantul va avea intensificari sustinute, cu rafale de 55...65 km/h, local peste 70 km/h si vor fi perioade de timp cu ninsoare puternic viscolita, determinand scaderea vizibilitatii sub 50 m.

Pe de alta parte, un Cod portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite, este in vigoare de luni dimineata de la ora 07:00, in judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman unde se va depune strat consistent de zapada.

Pe parcursul zilei de luni, 26 februarie, in judetele mentionate va ninge abundent si se va depune strat de zapada local de peste 30...40 cm, iar vantul va avea intensificari cu viteze in general de 45...55 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

Ninsori importante vor fi prezente luni si marti in sudul Banatului, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei, care au intrat, incepand de la ora 04:00, sub Cod galben, valabil pana marti seara la ora 20:00.

Potrivit meteorologilor, din dimineata zilei de luni, 26 februarie, aria ninsorilor se va extinde treptat, dinspre sud-vest, cuprinzand majoritatea zonelor tarii.

In sudul Banatului, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei ninsorile vor fi moderate si local insemnate cantitativ si se va depune strat de zapada consistent. Vantul va avea intensificari cu viteze de 45...55 km/h, iar in partea de sud-est a teritoriului peste 60...65 km/h, viscolind si spulberand zapada si diminuand vizibilitatea.

La sfarsitul saptamanii trecute, Administratia Nationala de Meteorologie a avertizat ca un val de frig va cuprinde treptat toata tara, incepand din noaptea de sambata spre duminica, iar Capitala si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se vor afla sub Cod portocaliu de ger, in timp ce 13 judete vor fi sub Cod galben.

Potrivit unei avertizari meteorologice emise sambata de ANM, valul de frig va cuprinde treptat toata tara, in perioada 25 februarie, ora 3:00 - 1 martie, ora 10:00, si va fi in intensificare, astfel ca se vor inregistra temperaturi cu peste 10 - 15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada din an.