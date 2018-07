Mama a doua fetite, batuta cu salbaticie in timp ce astepta la semafor: "Se da jos din Audi o mini-matahala, imi smulge usa, ma injura si urla la mine"

O clujeanca, mama a doua fete, a fost lovita in fata de un sofer recalcitrant in timp ce se afla in masina proprie, asteptand la semafor pe o strada din Sibiu. Dupa ce femeia a postat pe Facebook detalii despre incident, agresorul a fost identificat.

Lu Knobloch a postat sambata pe pagina de Facebook urmatorul mesaj: „IERI, pe la 14.30, MERG CU COPIII pana la Lidl. Vin dinspre Calea Dumbravii, sens giratoriu, intru pe MIHAI VITEAZU. In fata semaforului spre Calea Cisnadiei, langa BANCA TRANSILVANIA, un AUDI ROSU, nr: SB-69-PAO imi taie calea si se pune in fata mea la semafor. Semaforul fiind verde, ii fac semn la om sa mearga inainte... Si se da jos din Audi o mini-matahala, imi smulge usa, ma injura si urla la mine "cine te crezi sa-mi tai mie calea?"... Repet, omul era IN FATA mea la semafor. Ma mai injura o data si merge la masina lui. Semaforul e verde, ii fac din nou semn sa mearga inainte, omul se da jos furios din masina, smulge usa mea, ma ameninta ca ma omoara, ma injura si MA LOVESTE cu toata puterea PESTE FATA!!!! Apoi pleaca cu nonsalanta. Eu raman acolo. O mama cu doi copii in masina. Ambele fete minim socate. Ce sa fac acum? M-am gandit ca o mama - sa duc copiii acasa. Apoi am sunat la urgenta. Mi-am pierdut constienta, am stat 11 ORE LA URGENTA ca sa fac toate investigatiile necesare: raze, CT, luni urmeaza RMN...".

Femeia a postat o fotografie cu ea dupa ce a iesit de la Urgenta: „Port guler. Am vanatai. Am portiera stricata. Omul a plecat. Nonsalant." In urma apelului pe care l-a facut pe Facebook a fost indentificat proprietarul masinii. „Va multumesc tuturor pentru mesaje si pentru incurajari. Acum stim cine este conducatorul auto! Va rog daca ati fost acolo sau ati vazut ceva, dati-mi un semn. Sa sprijinim eforturile Politiei de a pune legea in aplicare!!", a mai postat femeia.