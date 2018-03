Mama lui Ionut a izbucnit in lacrimi: Puiul ei cel mic s-a stins sfasiat de maidanezi. Andrei, singurul copil pe care-l mai are...

Andreea Anghel, mama lui Ionut, baietelul ucis de maidanezi, a primit un cadou emotionant de 8 Martie. Andrei, singurul copil pe care-l mai are, nu a mai avut rabdare sa i-l dea de Ziua Femeii si i l-a oferit mai devreme.

Andrei, baiatul familiei Anghel, i-a scris o poezie mamei sale. "Mama este numai una/ Mai frumoasa decat Luna/ Ochii-i sunt sclipiri de stele,/ Vorba dulce, ca de miere/ Numai lucruri bune face/Stie tot ce mie-mi place/ O respect si o iubesc,/ Dragoste ii daruiesc!"

Andrei nu a "lucrat" singur la surpriza pentru mama sa, ci a conceput-o la scoala, ajutat de doamna invatatoare. Dar nu a mai avut rabdare sa-i dea "cadoul" pe 8 Martie, de Ziua Mamei, ci i l-a oferit imediat cum a venit de la scoala. "Asa de tare m-am emotionat cand l-am vazut pe Andrei ca vine cu foaia la mine si ca ma ia in brate si imi spune: «Mami, te iubesc mult!», ne-a declarat Andreea Anghel. Femeia pastreaza si acum toate cadourile pe care i le-a facut la gradinita Ionut, fiul ei cel mic, ucis de maidanezi in 2013 intr-o zona din Parcul Tei din Capitala.

De 1 Martie, Andreea Anghel s-a uitat din nou printre felicitarile pe care Ionut i le-a facut la gradinita. Pe pagina ei de socializare, de 1 Martie, Andreea a postat un mesaj: "Azi in zi de martisor, iti soptesc: «Mi-e tare dor!»", insotita de un desen cu o mama tinand in brate un copilas. De 1 martie, Andreea Anghel a plans de dor pentru ingerasul ei. Si probabil va mai plange. Ziua Mamei nu va mai fi niciodata la fel pentru ea, cand auzea rasetele ambilor ei copii si ii sareau in brate, o pupau si apoi se jucau cu totii. Andreea colectioneaza ingerasi, care, spune ea, ii amintesc de Ionut al ei.