Mancarea folosita la Cina cea de Taina. S-ar spune ca vindeca boli

Intotdeauna au existat dogme in privinta a ceea ce s-a mancat la Cina Cea de Taina. Daca avem nenumarate imagini ce infatiseaza Mantuitorul impreuna cu cei 12 apostoli, nu inseamna ca stim si ce au mancat. Stim doar ca Iuda, a muiat painea in farfuria Mantuitorului, si de asemenea, mai stim ca la masa aveau vin rosu.

In Biblie este scris, ca una din mancarurile folosite la Cina cea de Taina a fost charosetul. Un desert cu o combinatie de mere tocate marunt, nuci pisate, carora li s-au adaugat stafide pisate, curmale, scortisoara si miere. Unii spun ca obisnuind sa consumam acest desert biblic putem alunga durerile de inima, si de asemenea, putem scapa de caliculii renali si biliari. In acelasi timp, aceasta reteta mai este benefica si pentru piele, indeosebi pentru pete, acnee, psoriazis, herpes sau chiar pentru insomnii. Chiar daca in mod concret nimeni nu poate dovedi veridicitatea informatiilor precum ca acesta a fost desertul folosit la Cina cea de Taina, trebuie totusi sa recunoastem ca este o reteta benefica pentru sanatate fiind bazata doar pe alimente vegetale.