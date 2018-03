Maria Ghiorghiu, previziune socanta despre potopul din Romania: "Vom auzi de inundatii extrem de grave"

Maria Ghiorghiu, celebra clarvazatoare care a prevazut tragedia de la Colectiv, a avut recent o previziune legata de inundatiile din Romania.

"Vad cum o apa curge spre nord, curge ca de pe un drum de munte. Apa era tare involburata si iesea din matca ei. Asa cum priveam, vedeam pe malul drept al apei involburate cel putin 5 -6 pompieri unul langa altul si care aveau cate o prajina in mana. Cautau ceva prin apa maloasa care curgea violent prin fata lor sau incercau sa masoare nivelul apei involburate. Acesti oameni nu se miscau de pe malul apei involburate, ci stateau pe vine cautand cu prajinile prin apa ce trecea pe sub ochii lor.

Dragii mei, vom auzi de INUNDATII extrem de grave, INUNDATII la care vor interveni POMPIERII pentru a salva oamenii si animalutele. Sa ne rugam la Bunul Dumnezeu si la Maicuta Domnului ca sa ne apere de toate dezastrele, sa ne ierte si sa nu-si intoarca fata Sa de la noi! Sa nu mai fim plini de invidie si de ura fata de Aproapele nostru. Daca cineva nu-si poate iubi Aproapele pentru ca-l are in ochii sai, pe DUMNEZEU nu are cum sa-L iubeasca, atat timp cat nu-l vede. Cine nu-si iubeste Aproapele sau, pe dusmanul sau, nu poate spune ca-L iubeste pe DUMNEZEU. Cine spune ca-L iubeste pe DUMNEZEU, dar nu poate sa ierte pe cel care i-a gresit, acela este un mincinos; este un fariseu.

Trebuie sa iertam celui care ne greseste, asa cum INSUSI IISUS HRISTOS ne invata", a scris Maria Ghiorghiu pe blogul sau.

Este alerta de inundatii in judetele Brasov, Covansa si Buzau. Probleme mari sunt si in alte 12 judete in care raurile au iesit din matca si au inundat sute de case si gospodarii. In total, vorbim despre 71 de localitati afectate. Si astazi sunt anuntate ploi in toata tara, asa ca situatia este departe de a se incheia.