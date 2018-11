Maria Ghiorghiu, profetie alarmanta: "Apocalipsa Alba va veni si va face ravagii"

Maria Ghiorghiu, celebra prezicatoare de cutremure si incendii, a prezis Apocalipsa Alba. Ce inseamna si cand se va produce. Cea care a prezis si incendiul din Colectiv, a vorbit despre ce se va intampla in aceasta iarna.

Maria Ghiorghiu a facut o noua profetie alarmanta luni, 5 noiembrie. Aceasta a prezis Apocalipsa Alba, sub forma unui viscol puternic si iminent, care se va produce in aceasta iarna si care va face multe victime in randul oamenilor. Aceasta a scris pe blog totul despre profetia in care vremea rea devine principalul dusman al omenirii.

"5 Noiembrie 2018,ora 6,44 dimineata !

Dragii mei,

Tot in aceasta dimineata, desi eram treaza ,mai stateam in pat cu ochii inchisi fiind.

Brusc, vad asa cu ei inchisi, vad inspre Sud o strada pe care abia daca se mai puteau zari masinile care circulau.

Oamenii nu mai circulau pe strada, atat de puternic era viscolul.

Zapada nu era mare pe strada, dar atat cat era, vantul o spulbera puternic si nu se vedea aproape nimic pe strada.

Asadar, dragilor, iata ca Iarna va veni si va face ravagii. Unde se va produce acest VISCOL, daca va fi la noi sau in alta tara, vom vedea impreuna.

Sa nadajduim insa, ca IARNA nu va incepe atat de furioasa, si ca ne vom putea bucura de fulgii ei mari si pufosi care se vor asterne frumos si linistit imbracand pamantul si copacii.

Cu dragoste, Maria", scris calrvazatoarea pe blogul personal.