Marian Vanghelie prezent la DNA! Ce a spus, la iesirea de la Directia Nationala Anticoruptie

Marian Vanghelie a fost pret de jumatate de ora in aceasta dimineata la DNA. Intrebat in ce calitate s-a prezentat, fostul primar a marturisit ca aceea de talentat.

„Am venit in calitate de talentat. Ce pot sa vin eu atata timp cat eu spun de dimineata pana seara ce s-a intamplat si de ce suntem in momentul de fata asa cum suntem, ca economia nu mai functioneaza, oamenii de afaceri s-au dus dracului din tara, altii sunt morti, politicieni nu mai exista. Avem prim-ministri si ministri din Teleorman, e totul minunat. E singura institutie care functioneaza in Romania. Asta trebuie de aplaudat poate", a declarat Marian Vanghelie la iesire de la DNA.

Intrebat despre inregistrarile aparute in presa, fostul edil al sectorului 5 a precizat: „Eu pot sa va spun ca in urmatoarele zile or sa apara niste lucruri frumoase. Eu va zic ca o sa apara, nu ca le fac eu. Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat luni la sediul ParchetuluiGeneral pentru a depune noi documente impotriva procurorilor DNA Ploiesti.

„Sunt in acelasi gen cu vocile dansilor. Nu, inainte de a iesi public cu aceste lucruri, sora mea a primit acele amenintari. Momentan, nu. Probabil ca si domnii de la DNA central si-au dat seama de practicile colegilor de la unitatea de elita. Eu n-am vorbit cu nimeni, nu am trimis pe nimeni. Eu le depun la Parchetul General. Domnii de aici stiu cum sa-si faca meseria. Probabil ca le vor expertiza dansii. Asa cum am spus si data trecuta, sunt multe, voi depune in continuare. Joi sunt citat la Inspectia Judiciara", a spus Vlad Cosma.

Acesta a mentionat, de asemenea, ca va fi in tara atunci cand Instanta Suprema va da sentinta in dosarul in care el si tatal sau sunt acuzati de fapte de coruptie. „Sunt curios saptamana asta sa vad in ce tara spuneti ca am fugit. In fiecare saptamana aud ca sunt in Costa Rica, in Madagascar, schimb avioanele. Sunt acasa. Probabil saptamana viitoare voi fi la Parchetul General sau la Inspectia Judiciara.", a mai spus Cosma.