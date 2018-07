Mark Zuckerberg a pierdut 17 miliarde de dolari într-o zi după ce acțiunile Facebook au scăzut cu 20%

Averea lui Mark Zuckerberg este mai puțină cu 16,8 miliarde de dolari, după ce acțiunile gigantului social media au scăzut cu 20% la ora 5.37 p.m. în New York. Dacă lucrurile se mențin la fel la închiderea tranzacţiilor la bursa din New York de joi, el va cădea de pe locul 3 pe locul 6, pe indicele Bloomberg Billionaires. De asemenea, i-ar șterge câștigurile de 13,7 miliarde de dolari pentru acest an, lăsându-l cu mai puțin de 70 miliarde de dolari.

Potrivit Bussiness Insider, într-o primă fază, valoarea acţiunilor a scăzut cu 10% ca urmare a anunţării rezultatelor financiare. Ulterior, pe fondul avertismentelor lui Mark Zuckerberg cu privire la o decelerarea creşterii veniturilor, combinată şi cu o creştere a cheltuielilor, valoarea acţiunilor a scăzut cu încă 14%, ducând totalul la 24%. În termeni nominali, pierderea a fost de circa 150 de miliarde de dolari. Între timp, cotaţia unei acţiuni Facebook la Nasdaq a urcat până la 173,50 de dolari, de la o valoare iniţială de 214,67 de dolari. Este echivalentul unei scăderi de 20%.

Pe trimestrul al doilea, Facebook a raportat venituri de 13,23 miliarde de dolari, cu 70 de miliarde mai puţin decât se anticipase. În plus, numărul mediu al utilizatorilor lunari a fost de 2,23 miliarde de persoane, cu 20 de milioane mai puţin decât se estimase iniţial. La aceste scăderi se mai adaugă şi o potenţială reducere a vânzărilor în a doua jumătate a acestui an, de la 42% la 35%. Este a doua oară anul acesta când acţiunile Facebook suferă o scădere considerabilă. În urmă cu câteva luni, cu ocazia dezvăluirilor privitoare la accesul ilegal al companiei Cambridge Analytica la datele câtorva zeci de milioane de persoane, valoarea acţiunilor Facebook scăzuse cu 8%.