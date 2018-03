Martorul acoperit al DNA Iasi, un interlop condamnat la 10 ani de inchisoare. Procurorii incearca sa-l faca scapat

Un interlop periculos, descris in rechizitoriul DIICOT drept un locotenet al clanului Corduneanu, ce a fost condamnat la 10 ani de inchisoare, este pe cale sa scape basma curata, fara sa faca vreo zi de puscarie, cu sprijinul oficial al DNA.

In urma cu cateva zile, Curtea de Apel Cluj a primit pe fax un document prin care DNA recomanda injumatatirea pedepsei pentru Marian Vasiliu, condamnat la prima instanta la o pedeapsa de 10 ani pentru inselaciune si spalare de bani. Referatul a fost intocmit de procurorul Cristina Chiriac de la DNA Iasi si a fost aprobat de catre adjunctul DNA, procurorul Marius Iacob, de pe faxul caruia a si fost expediat catre Curtea de Apel Clu

In 2015, DNA Iasi a inhatat un medic si cativa asistenti de la Neuro pentru ca au incasat de la diversi pacienti bani pentru investigatii medicale RMN. Banii nu au ajuns in casieria spitalului, ci in buzunarele cadrelor medicale. Cu spijninul unor „investigatori sub acoperire", procurorii au reutit sa dovedeasca cateva astfel de infractiuni, sumele incasate ilegal fiind de ordinul a cateva sute de lei.

Pentru astfel de fapte de vitejie, adica pentru ca a acceptat sa joace rolul de turnator infiltrat al DNA, Marian Vasiliu, fost locotenent al Clanului Corduneanu, este pe cale sa scape fara nici o zi de puscarie, desi are o condamnare initiala de 10 ani de inchisoare pentru inselaciune si spalare de bani.

Din referatul intocmit de DNA Iasi nu reiese concret modul in care interlopul Marian Vasiliu a sprijinit ancheta procurorilor. Ulterior trimiterii in judecata a cadrelor medicale de la Neuro a iesit la iveala faptul ca procurorii au fost sprijiniti de catre un investigator sub acoperire, care a fost audiat in timpul procesului.

„In cauza, cu ajutorul numitului VASILIU MARIAN a fost probata activitatea infractionala descrisa anterior, la data de 03.06.2016 procedandu-se la constatarea infracsiunii flagrante, la aceiasi data dispunandu-se punerea in miscare a acsiunii penale si retinerea pentru o durata de 24 de opre a inculpatilor MOLDOVANU EDUARD si ARANYOSI IONUT si masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile fata de inculpatele GHERMAN CARMEN si RINDASU MARIA MAGDALENA.

(...) La data de 28.07.2016 a fost intocmit rechizitoriul in dosarul cu nr. 225/P/2015, inculpatii MOLDOVANU EDUARD si RINDASU MARIA MAGDALENA fiind trimisi in judecata pentru savarsirea mai multor infractiuni de „luare de mita" si „abuz in serviciu daca functionarul public obtine pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit"

(...) Avand in vedere aspectele mai sus invederate din care rezulta contributia numitului VASILIU MARIAN privind tragerea la raspundere penala a inculpatilor sus -mentionati, consider ca numitul VASILIU MARIAN indeplineste conditiile de aplicare a cauzeii speciale de reducere a pedepsei prevazute de art. 19 din Legea 682/2002", se arata in referatul intocmit de procurorul Cristina Chiriac de la DNA Iasi.

