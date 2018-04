Masacrul din bordelurile militare japoneze. 400.000 de femei au fost fortate sa fie sclave sexuale: "Ma violau in fiecare minut"

Lee Ok-seon avea doar 14 ani atunci cand un grup de barbati in uniforma au iesit dintr-o masina, au atacat-o si au tras-o in vehicul. In timp ce masina mergea, fata nu stia daca isi va mai vedea vreodata parintii. In acea dupa-amiaza, viata lui Lee din Busan (Coreea de Sud de astazi) s-a incheiat.

Tanara a fost dusa intr-un bordel pentru soldatii japonezi, in perioada in care China era ocupata de Japonia. Conform History, aici Lee a devenit una dintre sutele de femei fortate sa se prostitueze de catre armata imperiala intre anii 1932-1945. A trecut mai bine de un secol de cand prima femeie a fost fortata sa fie sclava sexuala de catre Imperiul Japonez, dar detaliile acestui "serviciu" sunt inca dureroase, pana in prezent Japonia nu a gasit o modalitate prin care sa-si ceara iertate pentru actiunile facute. Conform arhivelor, aproximativ 90% dintre femeile fortate sa se prostitueze au murit.

Desi borderurile militare au existat in Japonia din 1932, ele s-au extins dupa una dintre cele mai faimoase incercari ale Japoniei de a asupri Republica Populara Chineza. Masacrul din Nanking a inceput pe 13 decembrie 1937 cand trupele japoneze au distrus in sase saptamani orasul Nanking. In timpul asaltului, trupele japoneze au violat intre 20.000 si 80.000 de chinezoaice.

Numarul urias al violurilor a oripilat intreaga populatie a planetei, iar imparatul Hirohito era ingrijorat ca actiunea va avea un impact negativ asupra imaginii sale. Astfel ca imparatul a decis extinderea numarului de bordeluri militare pentru a reduce transmiterea bolilor sexuale cat si pentru a preveni atrocitati de acest fel.

Femeile din cadrul bordelurilor erau fie rapite, cumparate sau convinse sa lucreze acolo. Odata ajunse in bordel, femeile erau fortate sa faca sex in conditii inumane cu cei ce le capturau. Desi experienta fiecarei femei era diferita, unele declaratii au detalii comune. Violurile erau repetate, iar numarul acestora crestea inaintea bataliilor, durerea fizica era uriasa, existau femei gravide si boli cu transmitere sexuala.

"Nu era un loc pentru femei," a declarat Lee. Precum alte femei, si ea a fost amenintata si batuta de catre rapitori. "Nu exista odihna," isi aduce aminte Maria Rosa Henson, o filipineza care a fost fortata sa se prostitueze in 1943. "Ma violau in fiecare minut," a adaugat ea. Sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial nu a reprezentat insa si inchiderea bordelurilor. In 2007, Associated Press sustine ca SUA au permis pentru o lunga perioada de timp existenta acestor bordeluri. Insa in 1946, Douglas MacArthur a inchis locatiile.

Intre 20.000 si 410.000 de femei au fost sclave sexuale in cele 125 de bordeluri. Conform Natiunilor Unite, 90% dintre femeile din bordeluri au murit. In prezent, Yong Soo Lee are 90 de ani si este o supravietuitoare a bordelurilor militare care isi doreste ca guvernul japonez sa-si ceara iertare. "Nu am vrut niciodata sa ofer placere. Nu urasc pe nimeni, dar nu voi putea uita niciodata ce mi s-a intamplat," a declarat Lee.