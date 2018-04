Masinile diesel, interzise in marile orase. Ce se intampla in Bucuresti

Masinile diesel creeaza adevarate polemici in Europa. Astfel, mai multe state europene, printre care si Romania, risca sa fie sanctionate de Comisia Europeana pentru ca nu au luat masuri clare pentru reducerea a poluarii in marile orase.

Presa din Occident atrage atentia asupra faptului ca reprezentantii Comisiei Europene ar putea reclama la Curtea Europeana de Justitie statele in care se depaseste permanent limita de noxe si particule ultrafine. Din cele noua state fac parte tari importante precum Germania, Italia, Franta, Marea Britanie dar, surpriza, si Romania. Daca acest lucru se va intampla, sanctiunile pe care le vor primi statele ar putea fi foarte dure, ba chiar, exista riscul ca unele dintre tari sa fie obligate sa limiteze accesul vehiculelelor diesel in orasele foarte mari, acolo unde gradul de poluare depaseste cu mult limitele admise.

Cifrele sunt de-a dreptul alarmante, in conditiile in care peste 500.000 de oameni mor in tarile ce fac parte din Uniunea Europeana din cauza gradului ridicat de poluare produs de noxe si particulele ultrafine. Germania este cea mai poluata tara din Europa si a inregistrat 81.160 de decese in anul 2014, potrivit unui raport aparut in 2017. Top 5 este completat de Italia (79.820 de decese), Marea Britanie (52.240), Polonia (48.690) si Franta (45.840). In Romania, numarul deseselor inregistrate din pricina poluarii a fost de 19.947.

Se pare ca reprezentantii celor 9 tari vizate au avut o discutie pe data de 30 ianuarie la Bruxelles, cu Karmenu Vella, comisarul european pentru mediu. Conform surselor din presa germana, Vella le-ar fi spus ministrilor ca „termenele limita au expirat de ceva vreme. Nu mai putem amana sanctiunile".

Cele mai toxice substante din cauza carora mii de oameni mor anual sunt particulele fine (PM2,5 - pulberi cu diametrul sub 2,5 microni). Conform statisticilor, acestea ucid in fiecare an 428.000 de oameni in Europa, dintre care 399.000 in statele din Uniunea Europeana. Urmatoarea substanta toxica este dioxidul de azot cu 78.000 de victime, urmat ozon cu 14.000 de victime.

In Roma vor fi interzise masinile diesel in centru incepand cu anul 2024. In Germania, autoritatile sunt pe cale sa ia aceleasi masuri dupa ce justitia germana a permis oraselor sa interzica automobilele pe motorina. In Romania, Primaria Bucuresti intentioneaza sa interzica accesul in centrul orasului a peste 74% din masini. Este vorba despre automobilele care nu respecta normele de poluare Euro 5 si Euro 6. Autoritatile s-au inspirat chiar din Germania pentru a realiza acest proiect pe care vor sa il implementeze.