Medici: "Peste cativa ani vor muri anual 10 milioane de persoane din aceasta cauza"

In fiecare an, milioane de pacienti sufera de infectiile nozocomiale. Astfel, o statistica realizata de Organizatia Mondiala a Sanatatii arata ca, anual, la nivel mondial, 30 de milioane de persoane sunt afectate de sepsis. Din acest total, 3 milioane sunt nou-nascuti si 1,2 milioane sunt copii.

In acelasi timp, sepsisul este cauza a unul din zece decese materne. Aceasta afectiune ucide anual pana la 500.000 de nou-nascuti si poate sa ucida pana la 6 milioane de oameni. Medicii ieseni sustin ca situatia ar putea deveni dramatica daca nu se iau de urgenta masuri care sa opreasca raspandirea germenilor. Astfel, in spitalele din Iasi se iau masuri speciale prin care sa se previna aparitia infectiilor nozocomiale. Personalul medical este primul vizat de aceste actiuni.

"Daca suntem cu mana murdara, putem ucide si nu sa salvam vieti. Pentru ca, din pacate, infectiile nozocomiale sunt cu o incidenta din ce in ce mai crescuta. Organizatia Mondiala a Sanatatii vorbeste despre faptul ca 30 de milioane de persoane sunt afectate anual de infectii nozocomiale, din care 6 milioane sunt nou-nascuti. Infectia nozocomiala poate ucide 1,2 milioane, dintre care 500.000 nou-nascuti. Se pleaca de la ideea ca putem face ceva pentru a preveni aceasta infectie si s-a constatat ca infectia nozocomiala poate fi prevenita printr-o igiena corecta a mainilor. Nici acum, in acest secol, nu toti o facem asa cum trebuie si cu simt de raspundere. Tot un semnal de alarma tras de Organizatia Mondiala a Sanatatii este ca in anul 2050 vor muri anual 10 milioane de persoane din cauza infectiilor cu germeni rezistenti la antibiotice. Pe zi ce trece, germenii au devenit rezistenti la antibiotice, iar antibiotice nu s-au mai fabricat de prin 1971. Deci, trebuie sa vedem cum facem acest management al antibioticelor. Cel mai simplu lucru care poate fi facut pentru a preveni infectia de spital este sa ne spalam corect si sa ne dezinfectam mainile corect", precizeaza prof. univ. dr. Maria Stamatin.

Medicii ieseni au organizat o conferinta cu ocazia Zilei Internationale a Igienei Mainilor, prin care au subliniat importanta unei igiene corespunzatoare in randul cadrelor medicale si nu numai. Acest eveniment a avut loc la Maternitatea "Cuza Voda" din Iasi, bucurandu-se de o prezenta numeroasa a angajatilor din sistemul sanitar.

"Pe data de 5 mai se celebreaza Ziua Internationala de Igiena a Mainilor. O sa ne intrebam cu totii de ce exista o asemenea zi. Pentru ca mainile curate salveaza vieti. Exista mai multe tipuri de spalare pe maini, spalare simpla, igienica si spalare chirurgicala si dezinfectia mainilor. Personalul medical trebuie sa se spele pe maini in momentul in care intra in sectie sau sa se dezinfecteze cu o solutie alcoolica. Trebuie sa ne spalam pe maini inainte de a atinge un pacient si dupa ce l-am atins. Inainte de a face unele proceduri, precum recolte de sange sau montarea unor perfuzii. Cand venim in contact cu mediul in care este pacientul, cum ar fi incubatorul la nou-nascuti, toata lumea, inclusiv cei care sunt apartinatori trebuie sa stie ca mana curata poate sa salveze vieti", mai spune prof. univ. dr. Maria Stamatin.

Sepsisul este o amenintare cu inalt risc letal care apare atunci cand reactia inflamatorie normala a organismului este alterata, ca urmare a unei infectii, provocand leziuni la nivelul tesuturilor si organelor.