Medicii au incremenit cand au vazut aceasta pacienta! La un control banal a aflat ca are trei forme de cancer! Ce a urmat este de-a dreptul impresionant

O pacienta in varsta de 68 de ani, din Suceava, a primit un diagnostic cumplit din partea medicilor ieseni, dupa ce a venit la Iasi pentru un control de rutina.

Conform cadrelor medicale iesene, aceasta nu se simtea bine in ultimele zile si a mers la Spitalul Clinic "Cai Ferate", intrucat stia ca are piatra la vezicula biliara de 20 de ani. La spitalul iesean, in urma investigatiilor medicale care au fost facute, medicii au descoperit ca aceasta prezenta trei forme de cancer. Astfel, pacienta a fost urcata de urgenta pe masa de operatie, fiind supusa unei interventii dificile, care a durat aproximativ patru ore.

"Este vorba despre o pacienta in varsta de 68 de ani, care provine din Suceava. Aceasta a fost diagnosticata cu neoplasm sincron multitopic, respectiv un calculo cancer la vezicula biliara, un cancer uterin si unul de vezicula urinara. Toate acestea erau destul de extinse si au fost rezolvate intr-o singura operatie, care a durat aproximativ patru ore", precizeaza dr. Mihai Glod, manager al Spitalului Clinic "Cai Ferate" din Iasi.

Conform medicilor care se ocupa de starea de sanatate a femeii in varsta de 68 de ani, interventia chirurgicala a decurs cu succes. Astfel, chiar daca a fost foarte greu de pus un diagnostic, intrucat pacienta prezenta simptome multiple, medicii au reusit sa efectueze interventia chirurgicala cu succes, iar pacienta urmeaza, in functie de evolutia postoperatorie, sa fie externata in cursul saptamanii viitoare.

"Pacienta stia ca are piatra la vezicula biliara de aproximativ 20 de ani, iar acum a venit la spital pentru ca se simtea rau. A fost o descoperire cu totul intamplatoare. Fiind vorba de trei cancere cu localizari diferite, simptomatologia era nesistematizata si nu te puteai focuza pe un singur organ. Astfel, la examen clinic, confirmat de datele paraclinice, s-a descoperit acest lucru. Operatia a mers foarte bine, iar, cel mai probabil, luni va fi externata", adauga dr. Mihai Glod.

Persoanele care sufera de cancer de vezicula biliara au, de cele mai multe ori, foarte putine sanse de vindecare. Astfel, doar 30% dintre pacientii care sunt diagnosticati cu aceasta boala supravietuiesc. Afectiunea este foarte greu de tratat si prin prisma faptului ca nu raspunde la chimioterapie.

"Cancerul de vezicula biliara este foarte dificil de operat. In al doilea rand, acest cancer este unul cu prognostic nu tocmai bun. Avem o statistica de 36 de cazuri de carcinom de vezicula biliara. Din aceste 36 de cazuri, doar 12 supravietuiesc. Deci vorbim de o supravietuire de un procent de 30%. Totodata, ca in orice astfel de leziune, exista riscul ca boala sa recidiveze. Ceea ce da acest prognostic nefavorabil este rezistenta la chimioterapie. Exista foarte putine chimioterapice care sa aiba efect asupra unui neoplasm de vezicula biliara. De cele mai multe ori, in aceste cazuri, nu da nimeni nicio sansa", incheie dr. Mihai Glod.