Medicii au ramas cu gura cascata cand au intrat ele in cabinet. Fetele au trecut la fapte fara sa se gandeasca la ce va urma

In ultima perioada, tot mai multi se lasa pacaliti de reclamele la medicamente care apar pe internet si care devin din ce in ce mai convingatoare. Din aceste pastile minune care apar in mediul online, se pare ca cele mai consumate sunt cele care ajuta, cel putin in teorie, la slabit.

Este vorba despre acele ceaiuri sau pastile, care in ciuda efectelor minune care sunt prezentate, pot da complicatii grave de sanatate care sa puna viata pacientilor in pericol. Medicii ieseni le recomanda tuturor pacientilor sa nu consume astfel de lucruri fara sa consulte, mai intai, un medic specialist.

"Este bine ca pacientii sa utilizeze doar pastile care sunt recomandate de un medic. Daca este vorba despre produse care nu sunt verificate si nu sunt autorizate de un medic, nu trebuie consumate pentru ca pot da si efecte adverse severe. Exista acele ceaiuri sau pastile pentru slabit care, in anumite cantitati sau in anumita compozitie, pot sa produca tulburari hormonale sau alte tulburari si sa nu faca bine organismului. Poate exista si unele care fac bine, dar, medical vorbind, nu recomandam nimanui sa caute pe internet pastile, sa caute produse la care se face reclama", precizeaza prof. dr. Diana Cimpoesu, coordonator UPU-SMURD Iasi.

Conform medicilor ieseni, se pare ca aceste medicamente care apar peste tot pe internet nu sunt decat o mare teapa pentru potentialii cumparatori, care asteapta sa se intample miracole dupa ce le consuma. De multe ori, cei care folosesc astfel de lucruri ajung la spital, unii pacienti fiind in stare grava, intrucat nu cer parerea unui specialist inainte de a lua decizii care le pot pune sanatatea in pericol.

"Aici exista o mare problema pentru ca vorbim despre o teapa. Avem o mare problema pentru ca, de multe ori, eficienta acestor pastile sau ceaiuri este discutabila intrucat vorbim despre automedicatie. Totodata, efectele secundare pe care le pot da aceste medicamente sunt putin cunoscute si pot duce la alte complicatii de sanatate. Daca aceste lucruri ar fi reale, toti oamenii ar fi fericiti. Daca ar fi reale reclamele acelea la pastilele de slabit minune, care spun ca slabesti 15 kilograme in cinci zile fara efort, va dati seama ca toate femeile si nu numai ar fi fericite in aceasta vara. Aceste reclame exploateaza pe de o parte si credulitatea, iar din acest motiv ar trebui sa existe anumite ore de educatie pentru sanatate, pentru ca pacientii sa stie ca nu chiar tot ce zboara poate avea efecte pozitive. Pe de alta parte, sunt printre cei care au incercat sa reglementeze si comertul online, dar si reclamele care se fac la astfel de pastile. Pe baza unor astfel de reclame, de multe ori oamenii au neglijat afectiunea de baza, s-au bazat pe niste produse insuficient verificate si testate si s-a ajuns la diverse complicatii sau agravari ale afectiunii de baza. Daca ar exista lucrurile acestea, atat de minunate, tot ceea ce stim noi s-ar schimba peste noapte", spune conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru.

Cu toate ca medicii trag frecvent semnal de alarma asupra acestor lucruri, la spitalele din Iasi ajung in continuare pacienti care au grave probleme de sanatate din cauza acestor tratamente. Acesta este si cazul unei femei care a fost transportata in coma dupa ce a consumat, o perioada mai lunga de timp, medicamente care sa o ajute sa slabeasca.

"In urma cu ceva timp, la spital a ajuns chiar o pacienta in coma, cu tulburari majore, dupa ce a luat o asa-zisa medicatie pentru slabit. Astfel, trebuie ca oamenii sa-si puna anumite intrebari inainte de a apela la aceste produse, la farmacia online. Acestia trebuie sa se gandeasca daca chiar au nevoie de acele produse, daca sunt sigure sau daca nu ar trebui sa consulte medicul inainte de a le cumpara. Totodata, daca ar exista aceasta substanta, ar mai fi oameni care ar avea probleme in acest domeniu?", adauga conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru.