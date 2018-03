Medicii de pe ATI, Spitalul Universitar, refuză să mai intre în operaţii

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat joi că medicii secţiei de Terapie Intensivă a spitalului Universitar din Bucureşti refuză să mai intre în sala de operaţii din cauza regulamentului de sporuri, precizând că vineri va avea o discuţie cu aceştia, pentru clarificarea situaţiei, anunţă Mediafax.

"Am primit nişte informaţii referitoare la medicii de pe secţia Anestezie Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Municipal Universitar Bucureşti, care au declarat că nu vor mai intra în sălile de operaţii datorită regulamentului aplicării sporurilor. Mă voi duce mâine să am o discuţie cu dânşii. Eu cred că au fost greşit informaţi, nu au făcut nişte calcule corecte, exacte. Sunt convinsă că discutând cu dânşii vom reuşi să clarificăm problemele pentru că asta ştiu să fac, să le explic cum am făcut anexa 10 ( din regulamentul sporurilor - n.r.) pentru că este mărul discordiei", a spus ministrul Pintea, la o emisune a B1 TV.

Anterior, ministrul Sănătăţii anunţase că sporurile rămân plafonate la 30%, chiar dacă sindicaliştii au ameninţat cu greva generală, subliniind faptul că legea nu este negociabilă şi că veniturile nete au crescut în sistemul sanitar, însă poate această creştere, într-adevăr, nu a fost distribuită echitabil pe categorii profesionale. Sindicatul Sanitas a anunţat că în zilele de 17, 22 şi 29 martie va picheta sediile ministerelor Muncii, Sănătăţii şi Finanţelor, urmând ca după 25 aprilie să intre în grevă generală.