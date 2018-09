Medicii trag un semnal de alarma! Din ce in ce mai multi romani fac urat cand raman fara bautura! Unii pot muri de "dorul alcoolului"

Statisticile realizate de specialisti in cursul acestui an arata clar ca romanii nu se dau la o parte atunci cand vine vorba de consumul de bauturi alcoolice. Astfel, Romania ocupa primul loc intr-un top rusinos, la nivel mondial, in ceea ce priveste consumul de alcool. Acest studiu arata ca barbatii de la noi din tara, cu varste cuprinse intre 45 si 59 de ani, sunt fruntasi atunci cand vine vorba de alcool.

Conform medicilor, un element important care inclina balanta in aceasta directie este reprezentat de zona Moldovei, unde se consuma cel mai mult alcool din tara. "Exista foarte multe astfel de cazuri peste tot in tara, dar mai ales la nivelul Moldovei. Nu vorbim despre o anumita categorie. Si ultimul studiu realizat spune ca la barbatii intre 45 si 59 de ani suntem pe primul loc in lume la consumul de alcool. Astfel, si un studiu cunoscut la nivel mondial ne plaseaza pe locul intai. Problemele sunt reale si reprezinta un sistem important de alarma", precizeaza dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru, coordonator programe No Addict.

Conform medicilor ieseni, situatia este ingrijoratoare atunci cand vine vorba de consumul de alcool. Astfel, la spitalele din Iasi ajung din ce in ce mai multe persoane care prezinta forme grave de sevraj, punand viata pacientilor in pericol.

"Consumul de alcool este deosebit de periculos, iar acest lucru se vede si din adresabilitatea pacientilor. In ultima perioada, aceasta adresabilitate, care are legatura cu probleme cauzate de consumul de alcool, este foarte mare, atat la nivel medical, cat si la nivelul asociatiilor care lupta impotriva alcoolului. De regula, ceea ce am sesizat in ultima perioada, vin din ce in ce mai multe persoane in stadii si situatii din ce in ce mai dificile. Astfel, exista situatii din ce in ce mai grave de sevraj, care este amenintator de viata", adauga dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru.

Recuperarea este un proces greoi si de durata

Persoanele care intampina astfel de probleme intra intr-un proces complicat si de durata de recuperare. Astfel, in urma sevrajului pot aparea diverse complicatii de sanatate care sa puna viata in pericol. Avand in vedere aceste riscuri, fiecare situatie trebuie abordata cu mare atentie, pacientii beneficiind de tratamente diferite.

"Se depun foarte multe eforturi pentru ca aceste persoane sa fie recuperate, dar totul depinde foarte mult si de conditia pe care o are. Chiar cei tineri au tendinta de a reactiona extrem de puternic la un sevraj, se pot deshidrata foarte usor si pot aparea diverse fenomene, inclusiv dezechilibre electrolitice, din cele mai importante. Abordarea este individualizata si trebuie facuta dupa o evaluare inclusiv biologica extrem de riguroasa", mai spune dr. Ovidiu Alexinschi.

Aceste semne indica precis ca o persoana este dependenta de alcool

Indiferent de cantitatea de alcool pe care o consuma, o persoana poate fi numita dependenta de alcool atunci cand stilul de viata incepe sa-i fie afectat. Astfel, medicii sustin ca incep sa apara probleme grave de sanatate, dar si problemele in societate, pacientii fiind marginalizati de foarte multe ori.

"Putem spune ca o persoana este dependenta de alcool in momentul in care este afectata pe mai multe planuri. Nu tine neaparat de cantitatea pe care o consuma, chiar daca pentru a deveni alcoolic trebuie sa bei o perioada lunga. Cu toate acestea, totul tine foarte mult de afectarea multidimensionala, de afectarea la nivelul sanatatii, la nivel psihic sau la nivel social. Astfel, se ajunge in situatia in care totul se naruie in jurul acelei persoane, fiind marginalizata din punct de vedere social si familial", incheie dr. Ovidiu Alexinschi.