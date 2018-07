Medicul de familie care a vrut sa se faca brancardier a fost respins la concurs. Motivul este neasteptat

Comisia de concurs a respins dosarul depus de medicul de familie Adrian Darabantiu pentru ocuparea unuia dintre cele opt posturi de brancardier scoase la concurs de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, deoarece nu a prezentat adeverinta medicala cu avizul unui psihiatru.

'Ma asteptam la respingerea candidaturii mele de catre comisia de concurs din ratiuni de supracalificare, insa nu ma asteptam sa-mi fie respinsa pentru ca nu am prezentat adeverinta medicala cu avizul unui medic psihiatru, ci doar un certificat medical in copie, mai ales ca 'formularul A5' pe care l-am depus este superior adeverintei medicale vizata de psihiatru. Mai mult, eu am prezentat formularul in original, insa cei care mi-au preluat dosarul au spus ca ei nu retin documentele originale si au facut o copie pe care au pus-o la dosar, returnandu-mi originalul', a declarat pentru AGERPRES Adrian Darabantiu, precizand ca va contesta rezultatul probei de selectie a dosarelor.

Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este joi, 26 iulie, ora 13,00, rezultatul solutionarii contestatiilor urmand sa fie facut public in cursul zilei de vineri. Pentru ocuparea celor opt posturi de brancardier s-au inscris 32 de candidati. Proba scrisa a concursului va avea loc in data de 7 august, sustinerea interviului - pe 13 august, rezultatele finale ale concursului urmand sa fie anuntate in data de 17 august.

'Prin gestul meu am dorit sa atrag atentia ca salariul unui brancardier este comparabil cu venitul unui medic de familie cu numar mediu de pacienti inscrisi. (...) Daca, la ora actuala, medicii si cadrele medicale din spitale sunt platiti cu o suma aproape corecta, cei care nu lucreaza direct in spitale sunt lasati in continuare de izbeliste. Spre exemplu, veniturile unui cabinet de medicina de familie se cifreaza undeva in jur de 10.000-12.000 de lei lunar, din care jumatate se vireaza la stat. Si, dupa ce achita celelalte cheltuieli, medicul de familie ramane cu un venit lunar net de circa 2.000 de lei. Asta in conditiile in care asistentele de la cabinetele de medicina de familie sunt platite, in general, cu salariul minim pe economie', a declarat luni, pentru AGERPRES, dr. Adrian Darabantiu, dupa ce si-a depus dosarul.