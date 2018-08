Mesajul unui preot despre tinerii de la UNTOLD: Sa lepadam dar lucrurile intunericului si sa ne imbracam cu armele luminii

Claudiu Melean, un tanar preot din Cluj Napoca, a fost intrebat ce parere are festivalul Untold 2018. Raspunsul l-a oferit tuturor celor interesati de subiect.

"PENTRU CEI CARE MAI INTREABA DE UNTOLD

Aceasta este judecata, ca Lumina a venit in lume si oamenii au iubit intunericul mai mult decat Lumina. Caci faptele lor erau rele. Ca oricine face rele uraste Lumina si nu vine la Lumina, pentru ca faptele lui sa nu se vadeasca. Dar cel care lucreaza adevarul vine la Lumina, ca sa se arate faptele lui, ca in Dumnezeu sunt savarsite. (IOAN 3 19-21)

Noaptea e pe sfarsite; ziua este aproape. Sa lepadam dar lucrurile intunericului si sa ne imbracam cu armele luminii. Sa umblam cuviincios, ca ziua: nu in ospete si in betii, nu in desfranari si in fapte de rusine, nu in cearta si in pizma; Ci imbracati-va in Domnul Iisus Hristos si grija de trup sa nu o faceti spre pofte. (Romani 13, 12-14)

Nu va injugati la jug strain cu cei necredinciosi, caci ce insotire are dreptatea cu faradelegea? Sau ce impartasire are lumina cu intunericul? Si ce invoire este intre Hristos si Veliar? (2 CORINTENI 6, 14-15)

Altadata erati intuneric, iar acum sunteti lumina intru Domnul; umblati ca fii ai luminii! Pentru ca roada luminii e in orice bunatate, dreptate si adevar. Incercand ce este bineplacut Domnului. Si nu fiti partasi la faptele cele fara roada ale intunericului, ci mai degraba, osanditi-le pe fata. (EFESENI 5, 8-11)

Asa sa lumineze lumina voastra inaintea oamenilor, asa incat sa vada faptele voastre cele bune si sa slaveasca pe Tatal vostru Cel din ceruri. (MATEI 5, 16)", a fost mesajul preotului.