Meteorologii au emis noi avertizari de cod galben!

Traficul rutier este ingreunat, vineri dimineata, pe DN 7 Deva - Sacamas, in judetul Hunedoara, din cauza unui camion care a derapat intr-un sant. De asemenea, Centrul Infotrafic anunta ca circulatia se desfasoara in conditii de ceata pe DN 11 si pe DN 13E, in judetul Covasna.

Conform Infotrafic, din cauza unui autocamion care a derapat intr-un sant, pe DN 7 Deva - Sacamas, la kilometrul 408, in zona localitatii Lesnic, judetul Hunedoara, circulatia rutiera se desfasoara pe un fir alternativ.

De asemenea, Infotrafic anunta ca in judetul Covasna, pe DN 11 Chichis - Reci si DN 13 E Sfantu Gheorghe - Reci este semnalata ceata care reduce vizibilitatea sub 150 metri. in aceste conditii, soferii sunt sfatuiti sa adapteze viteza, sa foloseasca luminile de ceata si sa nu se angajeze in efectuare unor manevre riscante de depasire. De altfel, vineri dimineata judetele Covasna si Harghita se afla sub avertizare cod galben de ceata pana la ora 9.30.