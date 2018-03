Mihai Voropchievici: Cele mai fermecatoare patru zodii

Mihai Voropchievici a spus la o emisiune TV care sunt cele 4 zodii fermecatoare. Ati cunoscut vreodata pe cineva care este atat de fermecator si carismatic incat sa lumineze fiecare camera in care intra? Zambetul si personalitatea increzatoare te-au lasat in largul tau, iar persoana respectiva pare sa stie exact ce face.

Unele zodii fermecatoare din horoscop stiu exact cum sa-i castige pe altii. Cu personalitatea lor incredibil de calda, sunt usor de placut pentru toata lumea din jurul lor. Ei isi fac prieteni cu usurinta, si sunt tipul de persoane pe care oamenii vor sa le aiba in jur. Probabil stiti despre cine vorbesc. E acea persoana de incredere si calda care este un mare prieten si atrage multi admiratori.

Personalitatea sa calda si incurajatoare ii face pe oameni sa se simta minunati in preajma sa, intr-un fel, NICIODATA, nu spune lucrurile gresit. Glumele sale va fac sa radeti, ochii stralucesc cand vorbeste despre pasiunile sale si intotdeauna priveste partea pozitiva a lucrurilor.

Cand se afla la o petrecere sau la un eveniment social, oamenii graviteaza in jurul acestei persoane si este destul de usor sa vedem de ce. Personalitatea ei este pur si simplu placuta si fermecatoare! Daca va intrebati de ce unii oameni sunt mai fermecatori decat altii, puteti privi astrologia. Unele semne zodiacale sunt in mod natural carismatice si atragatoare.

Aceste semne prietenoase, optimiste spun toate lucrurile potrivite pentru a-i face pe altii sa se simta in largul lor si au tipul de personalitate pe care va place sa-l aveti in jur.

BERBEC

Un Berbec este fermecator de la sosete. Personalitatea sa increzatoare se arata intr-adevar atunci cand vorbiti cu un nativ in Berbec. Zambeste puternic si este atent cu toata lumea cu care vorbeste. Adreseaza intrebari la care oamenii raspund cu placere si ii pasa cu adevarat de cei din jur.

Ii place sa-i incurajeze pe ceilalti sa ramana pozitivi si stie ce sa spuna pentru a-i face pe oameni sa zambeasca.

GEMENI

Un nativ in Gemeni are atat de multi admiratori si este destul de evident de ce - este incredibil de fermecator. Are o vorba buna care stie sa castige admiratia altora. Ii place sa-i faca pe altii sa se simta bine in pielea lor si incearca sa fie o persoana placuta.

La petreceri si la evenimente sociale, Gemenii mereu fac apel la oameni noi. Nu are nicio problema sa se apropie de ceilalti si sa le ofere un zambet mare. Si oamenii sunt cu siguranta impresionati de personalitatea sa calda, sociala.

BALANTA

Personalitatea unei Balante atrage atat de multi prieteni si fani. Toata lumea ii iubeste. Cu atitudinea sa vesela, Balanta ii captiveaza pe altii. Ea spune toate lucrurile potrivite pentru a va face sa va simtiti bine si ea stie pur si simplu cum sa va faca sa va lasati dus de val. Ii incurajeaza pe ceilalti sa faca tot posibilul si ii asigura ca ii pasa. Nu e de mirare de ce este atat de populara!

VARSATOR

Un Varsator increzator este o persoana foarte carismatica. Ii place sa-i faca pe altii sa rada si continua sa faca glume care te fac sa zambesti. Cand vorbeste cu tine, intalnesti cu adevarat o persoana careia ii pasa de ceea ce ai de spus. Balanta ii face pe oameni sa zambeasca si este pur si simplu irezistibila.