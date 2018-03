Mii de angajati la stat vor primi bani pentru vacanta in loc de vouchere in 2018. Vor lua pana la 1450 de lei

Bugetarii au dreptul la cate un voucher de vacanta anul acesta, insa pentru angajatii din institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala se va face decontarea serviciilor turistice, potrivit unui proiect normativ adoptat de deputati marti.

Acestia nu vor primi vouchere, dar limita decontarii va fi aceeasi cu cea pentru voucherele de vacanta, la fel ca pentru ceilalti bugetari. Acelasi proiect mai prevede si o majorare salariala, dar si beneficii extinse cu privire la acordarea concediului paternal. In loc sa primeasca cate un voucher de vacanta anul acesta, pentru politisti, militari, functionarii publici cu statut special din administratia penitenciara si personalul civil din institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala se vor deconta vacantele din Romania, in limita sumei de 1.450 de lei. Chestiunea e prevazuta de Proiectul de legepentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 90/2017, care a fost votat marti de deputati, in Camera decizionala, urmand sa ajunga acum pe masa presedintelui Romaniei, la promulgare.

Daca va fi promulgat, chestiunea va intra in vigoare la trei zile dupa ce legea se publica in Monitorul Oficial. "(...) in anul 2018, pentru personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, se deconteaza serviciile turistice prestate de unitati aflate pe teritoriul Romaniei, efectuate in perioada concediului de odihna, in limita valorica prevazuta la art.1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 (adica 1.450 de lei - n.red.)", scrie, mai exact, in propunerea adoptata.