Ministerul Educatiei ofera burse de 2.000 lei elevilor! Ce conditii trebuie indeplinite

Ministrul educatiei, Valentin Popa, a anuntat cã elevii din medii defavorizate, mai precis care au cel mult 600 de lei venit pe membru de familie, vor beneficia din toamnã de o bursã in valoare de 2.000 de lei pe semestru.

Ar fi un ajutor binevenit pentru copiii din Vaslui, judet in care abandonul scolar are in continuare un nivel ridicat, cauza principala fiind situatia financiarã precarã, pãrintii neavand posibilitatea de a-i tine pe cei mici la scoalã. O altã mãsurã anuntatã se referã la bursa „Bani de liceu", care va creste de la 180 la 250 de lei, iar plafonul de la 150 la 500 de lei pe membru de familie. Primirea acestor burse este conditionatã de prezenta la scoala.

"Este cel mai mare proiect care va fi implementat la nivelul Ministerului Educatiei Nationale. Sunt propuse cate 50.000 de burse pe semestru, in valoare de 2.000 de lei fiecare (bursele vor fi alocate timp de doi ani - n.r.), insã nu tuturor, ci vor fi oferite elevilor care au promovat semestrul, care au mai putin de 10 absente si care au un venit pe membru de familie mai mic de 600 de lei", a spus ministrul Educatiei, Valentin Popa, la prezentarea bilantului de sase luni de mandat, scrie portalinvatamant.ro. Panã acum elevii beneficiau doar de bursele de ajutor social, de cate 70 de lei lunar, care se acordã, pe durata a 12 luni, copiilor rãmasi fãrã pãrinti sau cu diferite boli, precum si copiilor care provin din familii care nu realizeazã un venit mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie.

Bursa "bani de liceu", pe care multi elevi o pierd din cauza numãrului mare de absente nemotivate pe care il acumuleazã - mai mult de 20 de absente intr-o lunã, va creste de la 180 la 250 de lei, iar plafonul de la 150 la 500 de lei pe membru de familie. De acest sprijin financiar elevii beneficiazã pe toatã durata cursurilor, cei din clasa a XII-a primind acesti bani inclusiv pe timpul pregãtirii si sustinerii examenului de bacalaureat.