Ministrul Cercetării: Când am spus că Teoria lui Darwin are nişte probleme, are nişte probleme

Noul ministrul al cercetării, Nicolae Hurduc, a explicat într-o conferință de presă de ce a spus că nu crede că omul se trage din maimuță și de ce preferă o teorie a universurilor paralele.

„Când am spus că Teoria lui Darwin are nişte probleme, are nişte probleme. Deja, din cele patru idei care au stat la baza teorie evoluţionismului, una a fost demonstrată că nu-i corectă. E normal, este o teorie care a fost emisă în 1860. În anul 2018, deja s-au făcut paşi în ce priveşte cunoaşterea, la nivel de genetică. Mă refer la aspecte legate de structura ADN-ului, la mesaje genetice, deci n-am lansat o vorbă care să aibă impact în ziar", a spus Hurduc.

"În ce priveşte teoria universurilor paralele, e o teorie cu modele matematice care are în spate fizicieni de marcă precum Stephen Hawking. Sunt nişte teorii mai noi, pe care lumea nu le ştie şi atunci le interpretează în funcţie de nivelul de înţelegere al fiecăruia. Dar vreau să spun că ceea ce am afirmat are baze ştiinţifice", a adăugat profesorul universitar.