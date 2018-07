Ministrul de Finanţe, verificări la minister şi la ANAF în cazul casei lui Iohannis

'Am dispus o verificare pe care am întreprins-o la nivelul ministerului şi la nivelul ANAF-ului pentru a vedea, în trecut, cum s-au petrecut lucrurile şi de ce, nu ştiu, dacă au fost şi alte variante, de ce nu s-au urmat pentru a pune în aplicare legea. Şi a doua acţiune pe care am întreprins-o a fost că am cerut Ministerului Justiţiei să verifice acea activitate a notarului de la Sibiu', a declarat, la Antena 3, Eugen Teodorovici.

'Uitaţi-vă că sunt deja două acţiuni care puteau fi, de mulţi ani de zile, parcurse şi anume acea scrisoare către Cartea Funciară, acea solicitare către Ministerul de Justiţie pentru a verifica modul în care acel notar a acţionat în 2016', a adăugat Teodorovici. Ministrul a spus, totodată, că ar fi indicat ca notarul de la Sibiu să facă demersurile necesare pentru ca statul român să redevină proprietarul imobilului.

„Cred c-ar fi cea mai bună variantă (...) dacă un notar, cel de la Sibiu, ar pune, ar face demersurile pentru a face înscrisurile în Cartea Funciară, statul devine proprietar, ca să închidem, adică şi pe această cale, şi închidem această discuţie', a mai precizat ministrul de Finanţe.

Eugen Teodorovici a mai precizat, de asemenea, că aministia fiscală nu i s-ar aplica preşedintelui Klaus Iohannis. În februarie 2017, Klaus Iohannis şi soţia sa, Carmen, au pierdut irevocabil casa din centrul municipiului Sibiu, după ce Curtea de Apel Piteşti le-a respins irevocabil contestaţia în anulare la decizia Curţii de Apel Braşov.

Klaus Iohannis şi soţia sa, Carmen, nu au pierdut însă şi chiria încasată de la Raiffeisen Bank, din 2001, când a început contractul, şi până în noiembrie 2015, când cei doi au pierdut definitiv procesul privind dreptul de proprietate asupra casei respective, la Curtea de Apel Braşov. Pentru perioada 2001 - 2015, doar de la Iohannis trebuie recuperată suma de 1, 2 milioane plus dobânzi.

Suma a fost anunțată de ministrul Eugen Teodorovici, la Bistriţa, el precizând că preşedintele României ar trebui să achite „imediat' către bugetul de stat banii rezultați din chiriile percepute pentru imobilul din strada Nicolae Bălcescu din Sibiu. Liderul PSD Liviu Dragnea i-a cerut lui Eugen Teodorovici și șefului ANAF să recupereze sutele de mii de euro de la șeful statului. Teodorovici a anunțat imediat că ANAF va recupera suma încasată drept chirie de președintele Klaus Iohannis, după ce a pierdut procesul în instanță.