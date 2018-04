Ministrul Muncii: "Vrem ca aceasta indemnizatie sa se dea pana la 18 ani"

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca se lucreaza la modificarea legii adoptiilor, urmand ca procedura de adoptare a unui copil sa fie simplificata.

"Avem in plan, in perioada urmatoare, legea adoptiilor. E un proiect de suflet. Am rude care au incercat sa adopte un copil care au vazut cat de greu e. Cunosc mult situatii in care persoane care au luat in plasament un copil si au vrut sa-l adopte erau nevoite sa renunte la indemnizatie. Vrem ca aceasta indemnizatie sa se dea pana la 18 ani chiar daca il adopta", a declarat ministrul Muncii la Romania TV. Intrebata daca va fi simplificata procedura de adoptii, Olguta Vasilescu a raspuns: "In primul rand acolo umblam. Sesiunea aceasta parlamentara il transmitem Parlamentului".