Miracolul s-a produs sub ochii medicilor. Nici acum nu isi poate nimeni explica asta! De zece ani a sperat intr-o minune!

Medicii ieseni au efectuat, in cursul serii de miercuri, o interventie chirurgicala pe care multe persoane o credeau imposibila. Datorita acestui lucru, un barbat in varsta de 38 de ani a primit din nou sansa de a duce o viata normala, alaturi de familie. Aproape zece ani a asteptat pacientul Spitalului Clinic "Dr. C. I. Parhon" aceasta operatie, iar sansa i-a aparut atunci cand se astepta mai putin.

Ieseanul in varsta de 38 de ani a fost diagnosticat, in anul 2009, cu o boala de rinichi, iar de atunci viata lui s-a schimbat radical, mai ales din cauza procedurii de dializa. In tot acest timp, barbatul care suferea de o boala polichistica a fost pus pe o lista de asteptare pentru a beneficia de un transplant de rinichi si a mers de trei ori pe saptamana la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon", pentru a primi tratamentul care i-a prelungit viata. Sansa lui a aparut in Bacau, in cursul acestei saptamani, de la un donator cadaveric. O echipa de doctori din Iasi s-a ocupat de recoltarea rinichiului, iar transplantul a fost efectuat in cursul serii de miercuri.

"Este vorba despre un barbat, in varsta de 38 de ani, din judetul Iasi. Acesta facea dializa la Spitalul Clinic «Dr. C. I. Parhon» din 2009. Vorbim de trei sedinte pe saptamana, deci aproape zece ani de cand face dializa. Pacientul suferea de o boala polichistica. Interventia chirurgicala a decurs bine, fiind finalizata in cursul serii si speram ca pacientul sa isi revina, din toate punctele de vedere, si sa isi reia o viata normala, chiar si dupa aproape zece ani de dializa. Interventia chirurgicala a durat aproximativ patru ore", precizeaza dr. Ionut Nistor, medic primar nefrolog, purtator de cuvant al Spitalului Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi.

In majoritatea cazurilor, pacientii care urmeaza de mai multi ani procedura de dializa devin incompatibili pentru a beneficia de transplant de rinichi. Acesta nu a fost si cazul ieseanului in varsta de 38 de ani care, in ciuda faptului ca facea dializa de aproape zece ani, nu prezenta alte complicatii de sanatate care sa impiedice efectuarea interventiei chirurgicale. In general, persoanele care fac dializa de peste cinci ani devin aproape imposibil de transplantat.

"Transplantul s-a efectuat de la un donator cadaveric. In acest caz, echipa noastra a mers la Bacau pentru a face recoltarea, din informatiile pe care le avem, de la o femeie. Vorbim despre un caz mai special, intrucat si pentru noi sunt mai rare aceste cazuri. Dupa cum va spuneam, dupa cinci ani de dializa, este din ce in ce mai greu si mai putin probabil sa mai ai sanse sa fii transplantat. El fiind foarte tanar a avut aceasta sansa, intrucat din alte puncte de vedere era intr-o stare generala foarte buna", mai spune dr. Ionut Nistor pentru bzi.ro

Principalele complicatii care pot impiedicat o astfel de interventie chirurgicala sunt afectiunile cardiace care apar la pacientii care fac dializa de-a lungul anilor. Aceasta este a doua interventie de acest gen care s-a efectuat in 2018 la Spitalul Parhon, cand un pacient aflat pe lista de asteptare a primit un rinichi de la donator cadaveric. Situatia este ingrijoratoare, intrucat numarul acestor interventii chirurgicale este destul de scazut in anul curent in comparatie cu 2017 sau 2016. Astfel, in acest moment, peste 400 de persoane se afla pe lista de asteptare, sperand ca, in curand, vor putea beneficia de un transplant care sa le dea sansa de a duce o viata normala.