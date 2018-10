Mircea Badea: "Ar fi fost nevoie de un cutremur si mai puternic"

Dupa ce a facut cele mai tari comentarii in noaptea cutremurului din noaptea de sambata spre duminica, Mircea Badea a revenit cu o noua postare ironica. "Ar fi fost nevoie de un cutremur si mai puternic sa demisioneze guvernul. P.S. Asta e, ghinion, n-a fost sa fie pentru Ciolos, hoitarul. Mai pandeste o tura", a scris Mircea Badea pe Facebook.

Realizatorul TV a facut cateva comentarii dupa cutremurul care s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, 27 spre 28 octombrie 2018. "Sper ca toate sandramalele din centru vechi sunt ok. Sa nu se fi intamplat ceva, din cauza coruptiei, desigur. P.S. Singurul care s-a entuziasmat plin de speranta la cutremurul asta a fost Ciolos", a scris Mircea Badea pe Facebook. Initial, realizatorul TV scrisese pe reteaua sociala: "Relax, Dragnea si acolitii au provocat un cutremur in Justitie. Va salveaza Lazar".

Un cutremur puternic s-a simtit la ora 3.38 in mai multe zone din Romania. INFP a anuntat initial ca magnitudinea cutremurului a fost 5,7. Aceasta a fost revizuita insa, in scurt timp la magnitudinea de 5,8 pe scara Richter. Potrivit emsc-csem.org, cutremurul s-a simtit in Bulgaria, Republica Moldova si la granita cu Ucraina.