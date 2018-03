Mircea Badea: "Cand am vazut ce a prezentat Ana Maria Roman la TV, mi-a cazut capul de pe umeri"

Mircea Badea a spus ca a fost total surprins cand a vazut ce a prezentat Ana Maria Roman, la Antena 3, in emisiunea pe care o realizeaza.

"Stateam si ma uitam la televizor cand Ana Maria Roman prezenta niste chestii foarte tari, dar atat de tari incat mi-a cazut capul de pe umeri", a spus realizatorul TV.

El a facut referire la postarea jurnalistei care a scris pe Facebook, subiect despre care a vorbit si la Antena 3: "Era in vara lui 2012 cand ambasadorul SUA, Mark Gitenstein, anunta ca un grup de ambasade finanteaza 140.000 de tineri care vor lupta impotriva coruptiei. Tinerii au fost introdusi in programul Restart Romania si urmau sa sustina institutiile de forta. In urma cu sase ani declaratia a trecut neobservata, azi insa... ea capata o cu totul si cu totul alta semnificatie".

Restart Romania este o platforma online care permite cetatenilor sa-si defineasca problemele, sa vina cu idei care le pot rezolva, sa primeasca feed-back si apoi, daca acestea sunt bune, sa le vada transformate in proiecte online care sa produca o schimbare offline.

De asemenea, este un proiect al organizatiei non-guvernamentale TechSoup Romania, realizat cu ajutorul unui grant acordat de Ambasada Statelor Unite la Bucuresti, care se bucura de sprijinul mediului diplomatic, al companiilor IT&C, al comunitatilor de programatori si al antreprenorilor online.

In Romania, membrii fondatori ai Restart Romania sunt Oana Pellea, Marina Sturdza, Dante Stein si Bogdan Atanasiu.

"Acum intelegeti de ce pe multi ONG-isti ii incurca initiativa domnilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae privind transparentizarea finantarii? ", a mai zis Mircea Badea.