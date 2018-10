Mircea Badea și Antena 3 trebuie să plătească daune morale scriitorului Florin Toma

Realizatorul TV Mircea Badea si postul Antena3 trebuie sa plateasca daune morale in valoare de 25.000 de lei scriitorului Florin Toma, potrivit unei sentinte judecatoresti definitive.

Totul a pornit după ce Mircea Badea l-a jignit pe scriitor, iar acesta a decis să îl acționeze în instanță pe realizatorul TV. "Decizia a fost data luna trecuta de Tribunalul Bucuresti. Practic, magistratii au mentinut o decizie similara data de Judecatoria Sectorului 1. "Respinge apelul ca nefondat. Definitiva", este minuta Tribunalului Bucuresti. Totul a inceput pe 1 februarie 2016, atunci cand Mircea Badea l-a jignit pe scriitorul Florin Toma in emisiunea "In gura presei". Potrivit cererii de chemare in judecata, scriitorul a reclamat ca realizatorul TV a avut mai multe formulari batjocoritoare si insultatoare la adresa sa.

Expresiile folosite au fost "...morsa incompetenta..., burdihan mare...opera de trei parale, la propriu...ochii inecati in osanza...Toma slutu' si uratu'... Toma grosu' si artagosu'...il sterge la fund cu limba de matase...cand scrii harnelile alea de le scrii...netalentat si prost...". Alte aprecieri au vizat denigrarea operei lui Florin Toma, calitatea sa de scriitor, finalmente fiind exprimate gesturi cu conotatie sexuala. Adevaratul scop al emisiunii a fost de denigrare, de efectuare a unui atac la persoana si lezarea imaginii, s-a plans scritorul. Cererea lui Florin Toma adresata postului Antena3 de a primi scuze si de a beneficia de un drept la replica a fost respinsa.".