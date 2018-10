Mircea Badea, reactie transanta la trei ani de la tragedia din Colectiv

Mircea Badea a vorbit in pasa emisiunii „Sinteza zilei" cu „In gura presei" despre tragedia din clubul Colectiv. La trei ani de cand 65 de oameni si-au pierdut viata, moderatorul a spus ca se declara oripilat.

„Eu as zice sa incepem cu scolile, nu cred ca cluburile sunt prioritatea. Eu nu voi vorbi aproape deloc despre tragedia de la Colectiv. M-am ocupat foarte mult atunci cu statistici internationale, pentru a contracara propaganda. Am spus tot ce aveam de spus despre tragedie. Alte analize eu nu mai am ce sa fac. Ma declar oripilat si asta este singura referire pe care o fac. Oripilat ma declar de ce a facut astazi (n.r. - marti) domnul Iohannis, s-a dus la clubul Colectiv. Pe el asta l-a interesat ca a trebuit sa moara oameni ca sa cada Guvernul Ponta. Iohannis nu poate sa reziste sa nu fie monstruos. Ii lipseste ceva esential. Raportarea corecta a unui om care s-a dus acolo sa comemoreze spunea ca „nu va suparati, nu e nici locul, nici momentul", a spus Mircea Badea.