Misterul constructiei piramidelor ar putea fi dezvaluit. Detaliul descoperit de arheologi

Arheologii sunt cu un pas mai aproape de a descifra misterul constructiei piramidelor, dupa o descoperire intamplatoare intr-o veche cariera egipteana.

Cercetatorii care studiau vechile inscriptii au descoperit o rampa cu scari si o serie de gropi adanci, ceea ce sugereaza ca transportarea blocurilor uriase de piatra folosite pentru a construi monumentele a putut fi incheiata mai repede decat se credea anterior.

In timp ce teoria, potrivit careia vechii egipteni au folosit rampele pentru a muta pietrele, a fost deja prezentata, structura gasita de echipa anglo-franceza, care dateaza din perioada in care a fost construita Marea Piramida din Giza, este semnificativ mai abrupta decat cele cunoscute deja.

Constructorii din acea perioada au reusit sa include orificii in ambele parti ale rampei pentru a muta blocurile de piatra mai usor, in timp ce muncitorii formau un sistem de scripete.

„Sistemul pe care l-am descoperit ar permite mai multor persoane sa exercite forta asupra blocurilor de piatra, la un moment dat, ceea ce inseamna ca blocurile au fost mutate mai rapid", a declarat dr. Roland Enmarch, lector la Universitatea din Liverpool.

El a mai adaugat ca inscriptiile si cariera de alabastru pe care le-a studiat, fusesera cunoscute de mai mult timp de egiptologi, fiind descoperite initial de Howard Carter - cel care a descoperit si mormantului lui Tutankhamun.

Potrivit inscriptiilor, au reusit sa dateze rampa in jurul epocii faraonului Cheops, care a construit Marea Piramida. Desi nu exista nici o dovada ca metoda a fost folosita pentru a construi acest monument, Enmarch a declarat ca tehnica era deja cunoscuta si folosita, in acel moment, in Egipt.