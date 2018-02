Misterul focului viu de la Andreiasu de Jos. Un fenomen fascinant in Romania, de care putini au auzit

Focul Viu de la Andreiasu de Jos este un fenomen natural produs de emanatiile de gaze naturale din pamant, gaze ce se aprind in bataia razelor de soare. Din 1973, zona ce se intinde pe o suprafata de aproximativ 400 de metri patrati in judetul Vrancea a fost declarata rezervatie geologica.

Fenomenul de la Andreiasu de Jos nu este unic in Romania, nici in lume, dar este cu siguranta spectaculos. Zone cu emanatii spontane de hidrocarburi gazoase se mai intalnesc si in Sicilia sau Azerbaidjan. Insusi numele de Azerbaidjan inseamna Tara Focurilor in limba azera veche. In Romania au mai fost localizate emanatii de gaze in zona muntilor Apuseni si in centrul Depresiunii Colinare a Transilvaniei.

Solul format cu precadere din roci sedimentare permite iesirea gazelor prin crapaturile gresiilor si argilelor, fara a antrena si apele subterane. Acest fenomen poarta denumirea de emanatii de gaze uscate si se aprinde singure, de regula de la soare. Flacarile sunt viu colorate, pornind de la nuante de rosu si galben pana la albastru. Cel mai bun moment al zilei pentru a admira Focul Viu de la Andreiasu de Jos este noaptea, cand se disting cel mai bine culorile.