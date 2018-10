Misterul grupelor sanguine a fost dezvaluit. Persoanele cu Rh negativ au trasaturi neobisnuite

Studii recente arata faptul ca persoanele ce au o grupa rara de sange cu Rh negativ prezinta trasaturi neobisnuite si un ADN modificat.

Cele mai recente studii din domeniul biologiei au scos la iveala ca persoanele care au o grupa de sange cu Rh negativ prezinta in sangele lor trasaturi mai putin umane, ADN-ul lor este diferit de cel al majoritatii oamenilor si cercetatorii cred ca aceste persoane ar putea fi urmasii Nefilimilor din Biblie.

Oamenii au patru grupe principale de sange: A, B, AB si 0, iar clasificarile sunt derivate din antigenii pe care ii are fiecare persoana in sange, acele proteine care se gasesc la suprafata celulelor si care sunt concepute pentru a combate bacteriile si virusurile. Cea mai mare parte a populatiei umane, aproximativ 85% au la suprafata celulelor lor aceste proteine si astfel au grupe de sange cu Rh pozitiv la fel ca maimutele, dar o mica parte a populatiei, aproximativ 15%, nu prezinta aceste proteine si au Rh negativ. Aceste persoane reprezinta un grup special de oameni care, conform ultimelor studii, prezinta in sangele lor trasaturi foarte diferite de restul populatiei, trasaturi mai putin umane ce par a proveni de pe alta planeta.

Cartea Genezei din Biblie prezinta Nefilimii ca fiind fiii fiilor lui Dumnezeu si ai fiicelor oamenilor, astfel ei se considera ca au avut copii cu oamenii si au creat o noua rasa, superioara, cu Rh negativ si cu trasaturi diferite de ale celorlalti. Expertii nu pot stabili cu certitudine daca persoanele cu sange cu Rh negativ sunt urmasi ai Nefilimilor sau ai extraterestrilor, insa cu siguranta prezinta unele trasaturi specifice, precum: inteligenta peste medie, simturi foarte dezvoltate, temperatura corpului mai scazuta, tensiunea arteriala mai mare, abilitati psihice si intuitive mai dezvoltate, sensibilitate crescuta la caldura si la lumina soarelui, o vertebra in plus si de obicei ochi verzi sau albastrii si par roscat.

Dovezi stiintifice arata ca acum aproximativ 35.000 de ani au aparut primele grupe de sange cu Rh negativ in nordul Spaniei si sudul Frantei, locuri unde si astazi putem gasi cele mai multe persoane cu Rh negativ. In Europa 40-45% dintre oameni au Rh negativ, in timp ce in Orientul Apropiat si Mijlociu se gasesc grupuri mari de persoane cu sange cu Rh negativ.