Moșul Doroftei se vaita ca moare de foame, dar e abonat la banii statului. Cati bani primeste in fiecare luna

Leonard Doroftei a fost pe primele pagini ale publicatiilor din Romania acum ceva vreme, ba chiar ameninta ca pleaca din tara. ,,Mosul" declara pe atunci: „Am o strada si o sala de sport in Ploiesti care-mi poarta numele, dar mor de foame! Am fost aruncat ca o masea stricata!".

Apoi campionul la box a intrat intr-un conflict acid cu primaria din Ploiesti, care il informase ca va fi obligat sa isi inchida barul pe care il detinea, fiindca imobilul are un risc seismic ridicat, iar legea trebuie respectata, pentru siguranta cetatenilor. Leonard Doroftei cerea un spatiu nou reprezentantilor primariei, in locul celui pe care trebuie sa il paraseasca.

Desi declara ca este lasat sa moara de foame, conform datelor publicate de Ministerul Tineretului si Sportului, Doroftei a incasat o renta viagera de 9.124 de lei de la statul roman in luna iunie, in mai a primit 9.133 de lei, iar in martie, 8.625 de lei. Totusi, avand in vedere realizarea internationala si valoarea acestuia, suma este mica, dar nu este nici de neglijat, comparabil cu veniturile unora dintre romani.