Modificare radicala in Programul Rabla 2019. Ce conditie obligatorie trebuie sa indeplineasca masinile pentru a fi casate

Autovehiculele care nu vor avea inspectia tehnica periodica (ITP) facuta nu vor mai putea fi valorificate prin Programele Rabla si Rabla Plus de la 1 ianuarie 2019, a declarat, marti, presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu, Cornel Brezuica, la o conferinta pe teme de transport inteligent.

"Am considerat ca ITP-ul este o conditie obligatorie in ceea ce priveste casarea unei masini si stoparea poluarii, deoarece ITP-ul da dreptul utilizatorului sau proprietarului de autovehicul de a functiona, de a circula pe drumurile publice. Atata timp cat acesta nu are un ITP valabil, nu poate circula. In consecinta, nu genereaza nici emisii si tocmai acesta a fost considerentul pentru care am introdus in actul normativ care este in vigoare, dar cu aplicabilitate incepand cu ianuarie 2019, tocmai pentru a nu crea o blocare a pietei, conditia de ITP valabil. Deci, dorim sa scoatem din circulatie toate autovehiculele care genereaza emisii de poluanti si sa le inlocuim cu unele noi si mai putin poluante", a explicat Brezuica.

Acesta a subliniat ca este vorba despre un ITP valabil pentru masina care se da la casat.

"Programul este in felul urmator: trebuie sa casezi o masina veche de peste 8 ani, inmatriculata, care sa aiba si ITP-ul valabil, deci sa genereze emisii, si sa o inlocuiesti cu o masina noua pe care ti-o achizitionezi in cadrul programului, aplicand pentru bonificatia respectiva, care poate sa ajunga la aproximativ 2.000 de euro daca emisiile de poluanti ale autovehiculului nou achizitionat sunt foarte reduse. Noi ne-am gandit la emisiile care sunt generate de autovehicule, pentru ca dorim sa scoatem de pe drumurile nationale autovehiculele care functioneaza si sunt foarte vechi, foarte poluante, si sa le inlocuim cu unele noi, mai putin poluante. Nu am avut in abordare o astfel de evaluare cu privire la vanzarea/revanzarea de autovehicule", a adaugat seful AFM, intrebat daca o astfel de decizie a avut in vedere o eventuala scoatere de pe piata a samsarilor de masini second-hand.

In opinia acestuia, o serie de autoritati locale, inclusiv sectoarele din municipiul Bucuresti, au luat decizii foarte importante si foarte bune de a nu mai da loc de parcare pentru masini care nu au ITP.

"Deci, acel autovehicul, daca nu circula, poate fi considerat un deseu care intra pe obligatia proprietarului sa-l predea unui centru de colectare. Noi vrem sa scoatem din circulatie autovehiculele foarte vechi", a subliniat el.

In ceea ce priveste tichetele care ar putea ramane nevalorificate anul acesta in cadrul celor doua programe Rabla, Cornel Brezuica a mentionat ca ele se vor pierde.

"Tichetele care sunt aprobate prin bugetul anului 2018 trebuie consumate pana la finele anului. In situatia in care, si nu ne dorim acest lucru, pentru ca astazi mai sunt undeva doar la 9.000 de tichete - consider ca pana la sfarsitul anului, avand in vedere ca va fi si luna decembrie, luna Cadourilor, cand piata va fi in crestere, se vor termina - dar sa presupunem ca nu se vor consuma, atunci acestea se vor pierde, urmand ca la elaborarea bugetului pentru 2019 sa bugetam o alta suma pentru nu stiu inca ce numar de tichete. In anul 2018, Guvernul Romaniei a alocat o suma importanta pentru programul Rabla. Sunt 40.000 de autovehicule noi care circula datorita programului Rabla. Am scapat de 40.000 de rable care au mers la casare si, totodata, emisia este mult mai mica. La anul nu cunosc (bugetul - n. r.). E devreme a va spune care va fi bugetul si cat de repede va incepe", a mai spus Brezuica.

El a adaugat ca anul viitor programul Rabla cu varianta Rabla Plus se va derula in aceleasi conditii, in plus fiind doar cea privind valabilitatea ITP-ului pentru masina data la casare.

"Nu am schimbat alte aspecte legate de derularea programului, doar aceasta conditie de ITP. Programul este unul de succes si functioneaza de peste 10 ani. Cetatenii au invatat mecanismul de finantare. Sunt cetateni care au aplicat de mai multe ori la acest program, deci nu si-au luat o singura masina, si-au luat mai multe masini de-a lungul acestei perioade. Nu mai avem ce sa mai schimbam. In opinia mea, este un program care a fost incercat si toate hibele au fost eliminate. Programul Rabla Plus este un program foarte important. Bonificatia este foarte mare, 10.000 de euro pentru autovehiculul care este full electric. Ii asteptam pe toti doritorii sa participe la program.