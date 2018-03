Moldova s-a unit cu Romania intr-un manual de benzi desenate de la West Point: Scenariul unui razboi intre SUA si Rusia

Institutul de Cibernetica al Armatei al Academiei Militare West Point a publicat un manual de benzi desenate avand ca scenariu infrangerea trupelor NATO intr-un conflict cu Rusia, in urma unui conflict produs la granita Romaniei.

Conform scenariului manualului de benzi desenate, in 2027 Moldova si Romania decid sa se uneasca si, prin urmare, sa incalce zona de influenta a Moscovei. Tensiunile degenereaza, Rusia si NATO incep desfasurarea unor exercitii de-a lungul frontierei si, la un moment dat, unele unitati incalca planul de actiune, robotii militari se angajeaza in lupta, declansand un conflict la scara mare.

Evolutia este rapida pentru ca Rusia dispune de arme avansate pentru un razboi tehnologic. Moscova declanseaza un cyberatac care dezactiveaza dronele NATO, ataca tancurile Aliantei Nord-Atlantice. Apoi, trupele rusesti captureaza un consulat american dintr-unul din orasele ocupate. Intitulat "Slilent Ruin" ("Ruina Tacuta"), manualul este un exercitiu de imaginatie menit sa dezvolte cea mai buna pregatire militara in cazul unor conflicte reale.

U.S. Army Cyber Institute a mai publicat si alte astfel de manuale in format benzi desenate: "Dark Hammer", "Engineering a Traitor". La prima vedere, "Dark Hammer" ("Ciocanul intunecat") arata ca orice alta carte de benzi desenate science-fiction: Pe coperta frontala, o drona zboara peste un rau care imparte un oras cu cladiri deteriorate si arse. Dar aceasta scurta poveste in forma grafica vine de la Institutul Cyber ​​Army al West Point, New York. ACI a fost creat pentru a cerceta provocarile cibernetice si actioneaza ca o punte intre diferitele agentii de aparare si de informatii si cercurile academice si industriale.

"Misiunea noastra este de a preveni surpriza strategica pentru armata ... pentru a ajuta cu adevarat armata sa vada ce urmeaza", explica Lt. Col. Natalie Vanetta, seful adjunct al departamentului de cercetare U.S. Army Cyber Institute. Cartile sunt gratuite si pot fi descarcate de toti, dar sunt destinate in primul rand "soldatilor si tinerilor ofiteri pentru a-i face sa se gandeasca - cum ar fi, daca urmatorii 10 ani nu aratau ca ultimii 80?", spune Vanetta. Alegerea formatului este neobisnuita, dar nu departe de precedentele, adauga ea. "Armata are intr-adevar o istorie vasta de folosire a romanelor grafice sau a fictiunii pentru a ajuta viitorii ofiteri sa inteleaga concepte oarecum intangibile".

"Cream scenarii despre amenintari posibile peste 10 ani. Amenintari la adresa securitatii nationale, amenintari la adresa economiei, amenintari la adresa civilizatiei. Iar odata ce le-am stabilit, atunci ne uitam inapoi si spunem: "Cum distrugem si atenuam aceste amenintari?", spune Johnson. In aceste manuale, fortele americane nu ajung sa obtina intotdeanuna victorii si uneori sufera pierderi semnificative. In Dark Hammer, de exemplu, fortele americane trebuie sa tina piept suficient de mult timp unei armate nord-coreeane invadatoare din partea de nord a raului Han, pentru a evacua civilii rapiti din Seul.