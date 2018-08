Monica Macovei minte la Bruxelles. Ce le-a spus europarlamentarilor despre abuzul in serviciu

Europarlamentarul PSD Gabriela Zoana a afirmat, miercuri, ca Monica Macovei le-a trimis Presedintelui Parlamentului European si liderilor grupurilor politice din PE un e-mail care contine „o serie intreaga de minciuni" despre modificarile aduse legislatiei penale din Romania.

„Din nou, Romania are de suferit din cauza Monicai Macovei! E-mailul trimis de aceasta Presedintelui Parlamentului European si liderilor grupurilor politice contine o serie intreaga de minciuni in ceea ce priveste modificarile aduse Codurilor Penale si de Procedura Penala", a afirmat Zoana.

„Monica Macovei relateaza europarlamentarilor despre faptul ca in Romania ar fi fost abrogat abuzul in serviciu, desi acest lucru nu s-a intamplat, ci doar s-au implementat anumite directive europene privind aceasta fapta. Intentionat nu vorbeste despre motivele care au dus la implementarea reformei judiciare in Romania", a adaugat aceasta.

Europarlamentarul PSD a apreciat ca este nevoie de o clarificare urgenta a situatiei. „Consider ca, in acest moment, urmare a actiunii Monicai Macovei, este necesara trimiterea unei clarificari urgente a situatiei de fapt catre oficialii Parlamentului European, astfel incat tara noastra sa nu aiba de suferit ca imagine pe plan extern", a conchis Zoana.