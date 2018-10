Motive pentru care consumul de paine este daunator

Consumul de paine alba de grau poate fi la fel de daunator ca excesul de zahar. Prin urmare, daca nu vrei sa renunti la acest aliment, trebuie sa optezi pentru sortimente mai sanatoase.

In ultimii ani, s-au inmultit avertismentele cu privire la consumul regulat de paine. Desi acest produs face parte din alimentatia oamenilor din vremuri stravechi, in ziua de azi exista multe motive recunoscute pentru care consumul de paine este daunator.

Reteta de baza contine faina de grau rafinata, apa si sare. Pe langa aceste ingrediente, multi producatori adauga si diversi conservanti. Astfel, painea nu are cea mai buna compozitie din punct de vedere nutritional.

Din cauza continutului sau bogat de glucide, nu este recomandat sa adaugam painea in alimentatie, mai ales daca vrem sa slabim. Consumul zilnic de paine duce la ingrasare si provoaca diverse afectiuni metabolice.

Exista si alte motive pentru a manca mai putina paine? Desigur! Servit in cantitati mici, acest aliment poate fi considerat inofensiv. Insa, atunci cand vorbim de excese, consumul de paine este daunator, intrucat provoaca diverse reactii negative in organism.

Iata care sunt ele!

Painea are o valoarea nutritionala scazuta

Painea, mai ales cea din comert, nu este un aliment hranitor. In timpul procesului de rafinare, aceasta isi pierde o mare parte din proprietatile benefice, deoarece sunt indepartate taratele si germenii de grau. Astfel, se obtine un produs sarac in fibre, vitamine si minerale care, din cauza concentratiei ridicate de amidon, poate afecta digestia si metabolismul.

Desi trebuie sa adaugam si surse de carbohidrati in alimentatie, produsele pe baza de faina alba, cum ar fi painea, sunt probabil cea mai proasta optiune.

Consumul excesiv de sodiu poate avea efecte negative asupra sanatatii. Cel mai ingrijorator este faptul ca 77% din cantitatea ingerata provine din alimente procesate, printre care si painea. De multe ori, aceasta din urma contine si fosfat si bicarbonat de sodiu care, in exces, pot cauza retentie de apa si hipertensiune arteriala.

Painea alba din comert poate contine pana la 19 g de sare per kilogram, adica 4,7 g la o portie de 250 grame.

Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), doza maxima de sare recomandata este de 5 g pe zi.

Painea are un indice glicemic ridicat

Painea alba este un aliment cu absorbtie rapida si cu un indice glicemic ridicat. Prin urmare, aceasta nu este o sursa buna de energie, reduce productia de insulina si produce hiperglicemie.

Efectele painii albe asupra organismului se aseamana cu cele ale zaharului rafinat. Ambele produse cresc glicemia, afecteaza functiile pancreasului si produc tulburari metabolice, cum ar fi diabetul zaharat, ducand la ingrasare.

Contine o cantitate mare de gluten

Unul dintre motivele pentru care consumul de paine este daunator il reprezinta continutul ridicat de gluten din grau. Acest amestec de proteine ajuta la fermentarea alimentelor, facandu-le mai elastice si mai apetisante. Din pacate, multe persoane au un sistem digestiv sensibil, care nu poate procesa glutenul in mod corespunzator.

Intoleranta la gluten sau celiachia provoaca dureri abdominale, diaree, reflux gastroesofagian si afectiuni inflamatoare.

Cum sa reduci consumul de paine?

Renuntarea la consumul de paine poate fi o sarcina grea pentru persoanele care consuma acest aliment in mod regulat. Cu toate acestea, avand in vedere riscurile la care iti supui organismul, este indicat sa iei masuri pentru a reduce consumul de paine.

Inlocuieste painea

Daca nu o consumi cu moderatie, chiar si painea sanatoasa de pe rafturile supermarketurilor poate mari considerabil aportul de calorii. Prin urmare, este bine sa cauti alte surse de carbohidrati pentru a inlocui painea.

Exista multe alternative la retetele traditionale de paine pe baza de faina rafinata. De exemplu, poti prepara sandvisuri cu frunze de legume verzi sau aluat de pizza cu conopida