Motivul pentru care Sectorul 3 s-a umplut cu gunoaie. Robert Negoita opereaza cu Societatea de salubrizare a Primariei fără a avea licenta (document)

Tocmai ce am prezentat, alaturi de alte publicatii, ca de cand Robert Negoita a preluat pe compania primariei salubrizarea sectorului 3, dupa ce a reziliat unilateral contractul cu Rosal, a umplut strazile cu gunoaie, in intreaga zona fiind un miros pestilential.

Bomba vine insa azi. Prezentam in cele ce urmeaza, conform documentului atasat ca Robert Negoita opereaza cu noua Societate de salubrizare a Primariei fara a avea licenta in acest sens. Probabil ca acesta este si motivul pentru care n-a adunat gunoaiele. S-a repezit sa retraga contractul cu Rosal, dupa care a frealizat ca nu are licenta de operare, ceea ce a facut ca Sectorul 3 sa se umple cu gunoaie.