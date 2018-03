Mucenici moldovenesti de post. Cea mai simpla si rapida reteta

Ziua Sfintilor 40 de mucenici din Sevastia este strans legata de un fel de mancare specific. Este vorba de celebrii mucenici, care pot fi de doua feluri: muntenesti (fierti in zeama, cu nuca si scortisoara) si moldovenesti (cei care arata asemena unor covrigi moi si insiropati).

In asteptarea sarbatorii Sfintilor 40 de mucenici din 9 martie, va prezentam o reteta delicioasa de mucenici de post. Cu ajutorul acestei retete vei obtine rapid sase portii din cei mai gustosi mucenici moldovenesti, fara sa cheltui banii pe ingrediente scumpe. Timpul de preparare este de 40 de minute iar cel de gatire de 45 de minute.

Ingrediente mucenici de post:

- 700 gr. faina

- 100 gr. zahar

- 2 linguri miere de albine

- 50 gr. margarina

- 4 linguri ulei

- 25 gr. drojdie proaspata

- 300 ml apa

- coaja rasa de lamaie si portocala

- zahar vanilat

Ingrediente sirop:

- 1 lingurita de zahar

- 4 linguri de apa

- miere de albine

- nuca prajita si macinata

- zahar vanilat

Mode de preparare mucenici de post:

Fierbem zaharul, mierea, zaharul vanilat si coaja rasa de citrice. Dupa ce a fiert, luma de pe foc si lasam sa se raceasca. Apoi topim margarina cu uleiul si o lasam sa se raceasca.

Dizolvam drojdia in apa calduta, cu o lingurita de zahar si lasam compozitia sa dospeasca 10-15 minute.

Cernem faina intr-un vas, facem o adancitura in mijloc si punem drojdia. Apoi incepem sa framantam, adaugand pe rand siropul de zahar si margarina topita. Aluatul trebuie framantat pana nu se mai lipeste pe maini. Acoperim cu folie alimentara si lasam la crescut, intr-un loc ferit de curent.

Dupa ce a crescut, punem aluatul pe masa unsa si framantam pana scoatem aerul din aluat. Apoi il impartim in 14 bucati. Fiecare bucatica de aluat se face un rulou lung, pe care il impartim in jumatate si il impletim, formand un cerc pe care il rasucim in forma cifrei 8.

Tapetam o tava cu hartie de copt, asezam mucenicii si ii lasam sa creasca 20 de minute. Ii ungem cu siropul de zahar si ii punem in cuptor pentru 30 de minute, la fac potrivit (180 grade). Dupa ce se racesc putin, ii ungem cu miere de albine si ii trecem prin nuca.