Mugur Isărescu nu mai vrea alt mandat la BNR: Nu mai pot. Am 70 de ani!

Guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, a declarat, că nu ia în calcul un nou mandat de guvernator al Băncii Naţionale, întrucât are 70 de ani.

"Nu mai pot. Am 70 de ani, nu? ... Nu este de actualitate întrebarea. De actualitate este soliditatea acestei instituţii. Credibilitatea ei este esenţială. În afară de dobânzi, curs, rezervă minimă obligatorie şi lucrul cu pieţele, credibilitatea este instrumentul principal cu care lucrăm. Şi aţi preluat, îmi permit să vă spun, cu mare uşurinţă nişte poveşti din acestea cum e cea cu aurul, dacă tot m-aţi stimulat. Mă întreb aşa: 'Cam câţi economişti au putut să înghită găluşca asta cu dobânzile la aur?' Păi, când ai dobânzi negative la valută, la monedă, nu? aurul tot timpul a oferit o dobândă cu mult mult mai mică decât cea oferită la depozitele în monedele de rezervă: euro, dolar. Când erau, de exemplu, înainte de criză, cele la dolar, la euro 4-5%, aurul dacă dădea şi el 1-2%. Dacă! Şi numai pe anumite perioade. Deci, ajung celelalte la zero şi la minus şi hai să spun câteva televiziuni să înghită găluşca asta, să facă dezbateri cu faptul că exact când sunt dobânzi negative la monede, vezi Doamne pe aur se poate câştiga pe dobândă. Ei, asta e cam mult!", a spus Isărescu, într-o conferinţă de presă, întrebat de jurnalişti dacă "mai are răbdare" să rămână la BNR.

Guvernatorul BNR susţine că această discuţie, prin modul în care a fost purtată, a afectat credibilitatea băncii şi a cerut CNA să îşi facă datoria. "Bineînţeles că ne-a afectat credibilitatea şi ce ne-a afectat cel mai mult este că intervenţiile noastre în încercarea de a spune adevărul, care nici nu e complicat, au eşuat. Aş lua şi CNA-ul şi profit de faptul că nu mi-a răspuns de doi ani de zile că îi solicit public să-şi facă datoria. Adică, atunci când apare o emisiune din aceasta şi la ora 12:00 apare comunicatul Băncii Naţionale: 'rezerva de aur a Băncii Naţionale este de 103 tone' şi seara se face o întreagă tevatură, se face o emisiune de două ore că au dispărut 40 de tone de aur, intervin oamenii noştri în dezbatere şi pe partea cealaltă se lucrează inclusiv la bruieri, se dă mai încet, 'Nu vă aud, domnule Vasilescu, mai spuneţi odată!'. Aceasta trebuie să ne dea de gândit! Această instituţie lucrează cu date esenţiale pentru stabilitatea ţării şi aş spune pentru siguranţa ţării, cu rezerva internaţională. Dacă noi nu mai ştim prin cine să comunicăm cât este rezerva pentru că ea poate să fie distorsionată şi aşa mai departe, ridicăm o problemă mare de stabilitate pentru această ţară", a avertizat Isărescu.