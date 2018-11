Mugur Isarescu: ''Cardurile nu stau pe fruntea lautarilor''

Prezent la a patra editie a „Banking Compliance Summit 2018", organizata de Institutul Bancar Roman (IBR), guvernatorul BNR Mugur Isarescu a facut o declaratie surprinzatoare, informeaza Antena3.ro. Isarescu declara ca sunt tari care au renuntat total la cash, cu motive mai mult sau mai putin bizare.

„Am fost chiar acolo. Am incercat sa le explic ca batranii vor inca bani cash", a spus Isarescu. „O sa renuntam la cash cand o sa putem lipi pe fruntea unui lautar un card de credit", a adaugat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei. ROBOR-ul a devenit o noua vedeta care domina dezbaterea publica de un an, a afirmat, miercuri, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, in deschiderea evenimentului Banking Compliance Summit, mentionand ca initial a crezut ca a scapat de obsesia cursului de schimb.

"In mod normal, as fi terminat aici. Dar sunt importante chestiunile de colaborare dintre Banca Nationala si industria bancara. Colaborarea e legata chiar de compliance si as discuta-o in contextul acestei noi vedete care domina, de un an de zile, o parte din dezbaterea publica - dobanda ROBOR. Cand a aparut, am rasuflat usurat ca scapam de obsesia cursului, dar, dupa un an, de la curs s-a ajuns la obsesia ROBOR. Ce probleme avem aici? In primul rand, ROBOR este un produs al dumneavoastra, al pietei, care a ajuns o problema a noastra, a Bancii Nationale. Noi il calculam (ca sa-i dam credibilitate), pe baza unui regulament de piata aprobat de BNR, dar cu datele dumneavoastra. La fel procedam si cu cursul - Cursul pietei valutare de la Bucuresti calculat de Banca Nationala a ramas Cursul Bancii Nationale. Si mai auzi: 'Banca Nationala a cotat...' - sunt 20 de ani de cand tot spunem ca BNR nu coteaza nicio moneda, cel mult intervine pe piata; dumneavoastra cotati, faceti tranzactii", a spus Isarescu.