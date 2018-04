NASA a observat trei gauri misterioase in Oceanul Arctic, iar cercetatorii sunt bulversati: "Nu am mai vazut asa ceva"

Intr-un zbor de rutina recent deasupra Oceanului Arctic, un om de stiinta al NASA a observat trei gauri stranii in straturile de gheata din Marea Beaufort. Cercetatorii sustin ca aceste gauri sunt primele de acest gen filmate vreodata. Dar care este explicatia prezentei lor?

John Sonntag, cercetator in cadrul misiunii IceBridge a NASA, a suprins cele trei gauri misterioase pe 14 aprilie, notand apoi in jurnalul sau de bord: „Nu-mi amintesc sa mai fi vazut asa ceva in alta parte". Potrivit Newsweek, gaurile au fost depistate la 50 de kilometri nord-vest distanta de Fluviul Mackenzie. Gaurile s-au format in zonele cu gheata subtire, insa cauzele raman incerte, spune un alt expert din echipa IceBridge, Nathan Kurtz. „Nu pot sa-mi dau seama care este dinamica ce produce si semicercurile care inconjoara gaurile. Nu am asista niciodata la asa ceva", subliniat cercetatorul NASA.

Walt Meier, de la National Snow and Ice Data Center, este de parere ca gaurile ar fi fost produse de foci, care ar fi spart suprafata de gheata si zapada in cautare de aer. Chris Shuman, glaciolog al NASA, este de alta parere. Ea a sugerat ca gaurile ar putea fi rezultatul temperaturii calde a apei din Oceanul Arctic, temperatura intretinuta fie de anumite izvoare termale, fie de ape subterane care circula prin interiorul ghetarilor. Dincolo de aceste ipoteze, oamenii de stiinta admit ca nu au vreo explicatie relevanta.