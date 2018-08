Încă două cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost confirmate

Primele două cazuri de West Nile din acest an au fost confirmate la Brăila la un un copil de 11 ani şi la o femeie de 69 de ani, care au fost înţepate de ţânţari, potrivit Mediafax.ro.

Reprezentanții DSP Brăila spun că în ambele cazuri este vorba despre forme ușoare ale bolii. Pacienții au primit tratament și au fost externate din Spitalul Judeţean Brăila.

„Primul caz este un copil, băiat în vârstă de 11 ani, iar al doilea caz, o persoană adultă, o femeie de 69 ani. În ambele cazuri avem o evoluţie bună, fără complicaţii. Cazurile au fost confirmate în mod official, am primit confirmarea pentru cazul al doilea. Persoanele nu mai sunt internate în spital', a declarat, pentru sursa citată, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Brăila, Gabriel Ciochină.

Autoritățile locale și centrele de transfuzie din zonă au fost înștiințate despre cazurile de West Nile. Zonele în care locuiesc cele două persoane vor fi monitorizate, iar pe spaţiile verzi se va face dezinsecţie, notează sursa citată.

„Copilul este din oraş, iar al doilea caz este jumătate din oraş, jumătate din mediul rural. Am luat măsuri, am retransmis toate informaţiile către centrele de transfuzie, către Spitalul Judeţean, către medicii de familie şi către Prefectură. Sper să facă din nou stropirea spaţiilor verzi în zonele frecventate de cei doi, după ce se termină ploile, altfel soluţia nu mai are efect', a mai spus Ciochină.

Virusul West Nile a fost confirmat, miercuri, şi la Bacău, la un pacient în vârstă de 75 de ani. În urmă cu câteva zile, virusul West Nile a fost confirmat la Iași, la un bărbat care a fost înțepat de un țânțar.

Medicii spun că e bine să știm cum se transmite virusul West Nile, mai ales că acesta poate fi răspândit prin înțepăturile de țânțari. În România, au fost înregistrate deja 12 cazuri de infecție cu acest virus care poate avea simptome asemănătoare unei simple răceli. Dacă nu este tratat, virusul West Nile poate fi fatal

Factorii care favorizează apariţia epidemiilor în Europa sunt temperaturile ridicate, valurile de căldură ce urmează după ploi abundente şi intensificarea circulaţiei de călători şi mărfuri.

Simptomele sunt foarte variate: febră, dureri de cap, dureri musculare şi articulare, uneori greaţă şi vărsături, diaree, rareori inflamarea ganglionilor limfatici.

Potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, până la acest moment, la nivelul întregii ţări, au fost înregistrate 12 cazuri de infecţie cu West Nile, în şapte judeţe şi municipiul Bucureşti.