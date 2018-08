Nelu Iordache întoarce armele. Ce dezvăluie despre Ponta

Nelu Iordache este unul dintre oamenii de afaceri al carui succes s-a prabusit brusc atunci cand DNA i-a deschis primul dosar penal in 2012, in cadrul planului de eliminare de pe piata economiei romanesti a afaceristilor autohtoni de amploare. Considerat in mass media un personaj controversat, Nelu Iordache nu a facut pana in prezent nicio dezvaluire care sa se constituie intr-o replica in aparare la toate acuzatiile ce i-au fost aduse.

Azi, Nelu Iordache s-a decis sa rupa tacerea in conditiile in care societatea romaneasca a inceput sa inteleaga cum a functionat statul paralel si a "facut" cunostinta cu ilegalitatile comise in urma protocoalelor secrete dintre SRI - PICCJ - DNA - ICCJ, scrie Luju.ro.

Pentru cine nu stie, Nelu Iordache este licentiat al Facultatii de Fizica Atomica din Universitatea Bucuresti, promotia 1991, este inginer si s-a lansat in afaceri in 1992, infiintand Benzinaria Tache - Iordache, compania de transporturi Romstrade SRL, creand de la zero, in 2004, cunoscuta companie aeriana Blue Air. Afacerile lui Iordache au atins sute de milioane de euro si peste 5000 de angajati, motiv pentru care, dat fiind derularea multor contracte cu statul, care au vizat infrastructura rutiera si aeriana, precum si relatia cu CNADNR - Ministerul Transporturilor, a devenit tinta procurorilor anticoruptie. Totusi, razboiul cu autoritatile are o parte necunoscuta, stiuta si dezvaluita azi pentru Lumeajustitiei.ro chiar de catre Nelu Iordache. Mentionam ca, in prezent, omul de afaceri Nelu Iordache este condamnat in prima instanta la 6 ani si 3 luni de inchisoare pentru mai multe infractiuni. Mai are un dosar in care a fost achitat in prima instanta pentru abuz in serviciu in "Transalpina 1". De asemenea, mai are deschis un dosar pentru pretinse infractiuni de abuz in serviciu - "Transalpina 2" si un altul pentru participatie improprie la abuz in serviciu in legatura cu derularea unui contract cu Posta Romana. Referitor la cauzele antrenarii sale in malaxorul DNA, Nelu Iordache ne-a acordat urmatorul interviu:

Domnule Nelu Iordache, pana acum ati fost extrem de rezervat vizavi de situatia dvs judiciara, desi ati fost demonizat in mass media, preponderent pe baza informatiilor furnizate din interiorul DNA. Care au fost motivele acestui no comment?

Cum credeti ca ar fi fost catalogata o iesire a mea in public in care sa spun adevarul despre tot calvarul acesta, cand societatea romaneasca era deja divizata si dirijata catre ideea ca toti oamenii de afaceri din Romania sunt niste mafioti ordinari, care au supt sangele poporului si care trebui sa fie executati fara mila? Din pacate, a trebuit sa imi gasesc rabdarea in speranta ca intr-o buna zi vor iesi la lumina toate mecanismele murdare ale institutiilor judiciare ale statului, care in infratire cu serviciile secrete transformate in dirijori supremi, au avut ca tinta prioritara eliminarea oamenilor de afaceri romani din piata, pentru a lasa camp deschis companiilor straine venite pe axa Bruxelles - Bucuresti. Daca astazi rup tacerea este pentru ca sunt convins ca societatea are deja elementele esentiale ale unui adevar nespus, conturat acum pe aparitia protocoalelor secrete, pe dezvaluirile altor oameni de afaceri care au avut aceeasi soarta cu mine si pentru ca acum raul la varf din DNA a fost inlaturat. Cred ca este de datoria mea sa vin cu adevarul pe care eu il cunosc pentru ca "statul paralel" nu inseamna doar varful DNA, iar destructurarea acestui "stat paralel" inseamna eliminarea din interiorul acestor structuri a tuturor celor care au aderat la politica de decimare a oamenilor de afaceri romani.

Recent, ati declarat la B1TV ca fostul premier Victor Ponta v-a amenintat in 2012, spunand ca in cateva zile "va aresteaza". Si asta s-a si intamplat. Ce credeti ca a stat in spatele acestui mesaj al lui Ponta?

Cred ca totul se leaga de relatia pe care fostul premier Victor Ponta a avut-o cu fostul presedinte al Comisiei Europene, Jose Manuel Barosso, iar aceasta relatie a lor se baza pe interesele firmei portugheze Monteadriano, cu care eu aveam un parteneriat pentru executia tronsonului de autostrada Nadlac - Arad. In 2011, inainte cu un an de arestarea mea, firma portugheza a inceput sa faca presiuni asupra mea pentru ca eu sa le transfer o parte din avansul pe care Romstrade il luase de la CNADNR pentru executarea autostrazii, cu garantie la BCR. Numai ca portughezii au transmis la BCR o scrisoare de garantie fara acoperire, motiv pentru care banca nu a dat acceptul, iar eu nu mi-am asumat riscul de a le da 5 milioane de euro, fara acoperire. De fapt, aceste presiuni au fost facute de firma portugheza chiar si asupra ministrului de atunci al Transporturilor Anca Boagiu, ulterior si asupra celorlalti ministri care au urmat: Nazare si Silaghi. Toti trei ministrii, la momente diferite desigur, m-au chemat sa ma intrebe de ce nu le dau portughezilor cele 5 milioane euro. Le-am pus pe masa toate actele, aratandu-le de ce. Si au inteles. Nici directorul CNADNR de pe timpul ministrului Transporturilor Ovidiu Silaghi nu a fost de acord cu cerintele portughezilor. Atunci a intrat in schema renumitul om de incredere al lui Victor Ponta, procurorul DNA Claudiu Dumitrescu, detasat ca director la Departamentul de Lupta Anti Fauda din Guvernul Romaniei (DLAF). Portughezii mi-au facut o sesizare la DLAF si asa s-a rostogolit "bolovanul" pana la DNA.

Si ce s-a intamplat la DNA?

M-am intalnit cu premierul Victor Ponta pe Aeroportul din Bacau in noiembrie 2012, la putin timp dupa ce DLAF sesizase DNA. Victor Ponta mi-a zis pe pista ca mi-a trimis dosarul la DNA si ca o sa aiba grija sa fiu arestat. Fac o paranteza: in vara lui 2012 pe posturile de televiziune importante incepuse deja "jihadul" impotriva mea, in care eram zugravit drept un hot, un bandit, care a furat banii de autostrada.

In acest context va asteptati sa fiti arestat?

Da. Moral eram pregatit. Nu stiam motivul, dar ma asteptam. Am fost retinut pe 1 decembrie 2012 de procuroarea Mihaela Iorga Moraru, de Ziua Nationala a Romaniei si apoi arestat 1 an si 10 luni, pana in august 2014. Poate va veni momentul sa detaliez alta data modul in care s-a produs arestarea mea. Imi amintesc sigur insa, ca inainte de orice prelungire a mandatului meu de arestare, aparea pe ecrane Victor Ponta si ma infiera public ca pe cel mai mare infractor al tarii.

Ce ne puteti spune despre "Sadoveanu"? E porecla care vi s-a dat in presa dupa ce s-a rostogolit informatia ca ati devenit denuntator de serviciu al DNA, ca sa scapati cu reduceri de pedeapsa? Ce alte denunturi in afara de cel dat impotriva ministrului Ovidiu Silaghi ati mai facut?

Nu am facut un alt denunt afara de cel impotriva ministrului Ovidiu Silaghi, pe care mi-l asum.

Vi-l asumati si in conditiile in care azi Ovidiu Silaghi a primit clasare la DNA pe denuntul dat de dvs?

Nu comentez cum a primit clasarea, dar denuntul a fost facut. Si singurul lucru pe care pot sa-l spun este ca acest dosar, in care se incepuse urmarirea penala in personam, a ajuns de la procuroarea Mihaela Iorga, la un procuror care stie el de ce l-o fi inchis... oricum povestea asta imi aduce aminte in fiecare zi de un roman celebru numit "Enigma Otiliei". Poate or fi citit si pe la DNA romanul asta!

Pentru ca tot ati pomenit de procuroarea Mihaela Iorga Moraru, cum apreciati decapitarea ei din DNA?

Din punct de vedere intelectual o stimez pe doamna Iorga. Si cred ca a avut un moment in care s-a disociat de metodele de lucru imbratisate de multi dintre colegii ei. Dar acest moment, din pacate, nu l-am prins si eu.

Domnule Iordache, la DNA au existat presiuni asupra dvs sa mai denuntati si alte persoane in afara lui Silaghi?

Da. Mi s-a cerut sa fac denunt impotriva fostul ministrul Anca Boagiu, impotriva Elenei Udrea, dar si impotriva actualului presedinte al PNL Ludovic Orban, fost ministru al Transporturilor. Mi s-a cerut asta in repetate randuri. I-am intrebat: "Dar pe altii nu ii vreti?" Si mi s-a raspuns ca nu. Interesant, nu-i asa?

Cat credeti ca influenteaza la aceasta ora situatia dosarelor dvs penale, procesele civile pe care le aveti pentru recuperarea Blue Air si a investitiei pe care ati derulat-o la Aeroportul Bacau?

Suta la suta. Sunt strans legate. Dosarele penale sunt interconectate cu cele pentru recuperarea Blue Air-ului. Desi, in opinia mea, intr-un sistem judiciar corect, un procuror nu ar trebui sa se interpuna in interiorul unui dosar civil pentru ca asta ar insemna o presiune pe judecatorii cauzei.

Domnule Iordache, faceti parte dintre "paraditii" DNA care au preferat sa continue lupta pe plan intern si sa nu ceara azil politic prin te miri ce tari de pe mapamond. Ce v-a facut sa ramaneti aici, inghesuit in coltul ringului?

Cum ar fi fost ca in istorie, in fata unei armate imense, spartanii sa o ia la fuga? Am ferma convingere ca adevarul este de partea mea si exista o vorba din batrani in care cred: "Fie roata si patrata, tot se mai intoarce-odata!"