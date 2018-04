Îngraşă brânza cu roșii? Explicaţiile nutriţionistului Mihaela Bilic

O preferăm în diverse combinaţii, dar consumul ei ne poate costa scump, mai ales atunci când miza este silueta. Brânza ne răsfăţaţă papilele gustative, dar ne aduce şi kilograme în plus, spun specialiştii.

Niciodată diversitatea umană nu a fost mai evidentă decât atunci când vine vorba de mâncare. Nu doar preferinţele diferă de la o persoană la alta, ci şi felul în care percepem o clasă întreagă de alimente, modul în care ne raportăm la ea şi cum o includem (sau nu!) în meniul nostru zilnic.

"Am să iau ca exemplu brânza, că tot e sezonul caşului proaspăt. Fiind o mare iubitoare de brânză, în toate formele, culorile şi gradele de mucegăire, nu m-am putut abţine din a remarca faptul că toţi mâncăcioşii, pofticioşii şi gurmanzii au o slăbiciune pentru brânză. Ba mai mult, mi-am permis de la mine putere să împart consumatorii în două categorii: unii care iubesc carnea şi alţii care iubesc brânza.

Am mai spus-o, dar o repet: brânza îngraşă iar porţia corectă este jumătate din cea de carne, adică maxim 70 g pentru telemea şi numai 30-35g când vine vorba de parmezan, caşcavaluri şi brânză "împuţită". Eu consider că viaţa are mai mult gust pentru că există brânza, şi asta înseamnă că e şi mai greu să te abţii din a consuma tot felul de preparate care o includ, de la sandvişuri calde la pizza, paste, legume gratinate, sosuri pentru friptură sau banala telemea cu roşii'', scrie nutriţionistul Mihaela Bilic pe Facebook.

Nutriţionistul are însă convingerea că brânza nu face parte din meniul celor certaţi cu poftele. "Ipoteza mea se verifică atunci când vine vorba de persoanele care nu au o slăbiciune pentru mâncare, cei care sunt slabi, nepofticioşi şi care mănâncă cât să trăiască.

În general, aceştia nu numai că nu iubesc brânza, dar chiar au o reacţie de respingere şi dezgust numai la auzul numelui ei. "Brânza pute" este părerea lor unanimă, iar la capitolul gust sunt şi mai reticenţi, cu greu pot accepta cea mai fadă, dietetică şi nefermentată formă de brânză.

Aşa că iată cum un termen de alint, diminutivul "brânzică", pe care toţi mâncăcioşii îl folosesc cu drag atunci când se referă la infinita diversitate de brânzeturi, devine pragmatica şi searbăda "brânzică" proaspătă sau brânza de vaci pe care doar convalescenţii după hepatită şi nemâncăcioşii o consumă'', mai spune specialistul.

Însă în orice rău e şi un bine, pentru că cine nu iubeşte brânză nu are probleme de kilograme în plus. "Aşa e ea, viaţa, nedreaptă...nu putem avea şi "brânzică"şi siluetă! Acum, că ştiţi secretul, fiecare e liber să aleagă ce-şi doreşte mai mult'', mai spune nutriţionistul.